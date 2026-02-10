"בהצגה הודיעו לי על ה-1:2, אליפות? הכל דינמי"

משחק עונה נגמר עם ניצחון של המוליכה, שהגדילה את הפער בפסגה. הפועל באר שבע גברה אמש (שני) על בית”ר ירושלים עם 1:2 שנתן לה מרווח של ארבע נקודות מברק יצחקי וחניכיו. אוהד הקבוצה צביקה הדר עלה לדבר על הצד של הדרומיים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

נהנית?

”האמת, לא ראיתי את המשחק, כי הייתי בהצגה שנפלה על המשחק. תאטרון הבימה לא קובע הצגות לפי לו”ז משחקי הכדורגל. כשאני מחליף בגדים צועקים לי מה התוצאה. מצד אחד זה מאוד מתסכל, מצד שני אני מספיק לראות את חמש הדקות האחרונות”.

מי הודיע לך על ה-1:2?

”שמוליק, השחקן שמשחק איתי. הוא אוהד מכבי נתניה”.

צביקה הדר (איציק בלניצקי)

אתה מאמין שהפועל ב”ש רצה עד הסוף לאליפות?

”מה זה הדיבור הזה? אנחנו צנועים וקטנים. יש עוד משחקים, מה זה 4 נקודות? היינו כבר 7 מעל. הליגה פתוחה והיא תלויה בהרבה דברים. מכבי תל אביב גם לא אמרה את המילה האחרונה. זה מומנטומים. הכל דינמי מאוד. כל משחק הוא קשה. לפעמים יש משחקים שאתה נגרר ללחץ ולמתח. אני מוטרד מזה שמתי שאנחנו ממש טובים, אנחנו לא מצליחים להביא יתרון שנותן נחת”.

מה אהבת ומה לא אהבת במשחק?

”אין משהו ספציפי. היה משהו בביחד. לדעתי היה צריך לצאת ולשים עוד אחד ולא להסתגר. מצד שני, אני מאוד אוהב את הבשלות והבגרות שזה הולך. היה משחק מדהים, היה בו משהו שנותן נחת, עם שני מועדונים גדולים”.

יש לחץ ממכבי ת”א?

”כן, אבל זה לא לחץ. אני מאלה שחושבים שבעונה שעברה לקחנו אליפות. זה שחסר משחק, לא משנה מה תגיד לי, יש לנו משחק פחות. יש מנטליות, יש עמידה בלחצים. הרבה יותר קל לקבוצה שאין לה מה להפסיד והחליפה מאמן, ופתאום היא בתקופה טובה”.

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

“בטוח שאם ניקח אליפות ואהיה בהצגה, כל צפוי הבימה יידעו מזה”

מה דעתך על עניין הארכת החוזה של קוז’וק, ועל כך שזה נשאר בסטטוס קוו מבחינת שני הצדדים?

”זה כמו ששואלים את ברק בכר, ובכוונה אני נותן דוגמאות מקבוצות אחרות. מה יש לדבר על החוזה, זה לא העניין עכשיו. זה עניין של התקשורת. זה לא שנגמרו לו האופציות”.

בעבר ראינו שהוא ברח ממכבי פתח תקווה לב”ש?

”לא נראה לי שזה האינטרס. לא הוא רוצה לברוח ולא הקבוצה רוצה להבריח אותו”.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

שלא יקבעו לך הצגה מתי שאתם יכולים לקחת את האליפות.

”אוי ואבוי. אני הייתי במלא משחקים השנה וניצחנו יפה. אני חייב להגיד שאני לא הבעיה. אני בטוח שאם זה יקרה, כל צופי הבימה יידעו מזה”.

מה זה עושה לעיר באר שבע כשהקבוצה במקום ראשון אחרי משחק כזה?

”אני רואה אותנו נאבקים עד הרגע האחרון. בסוף זה יהיה מתוק. אסור ליפול לרגע, צריך להיות בפוקוס. היה דיבור על שחקנים ספציפיים ועל המאמן כשהפסדנו, אבל אני לא אוהב את זה. הקבוצה נלחמת, היא רצה. מבחינת קבוצתיות יש משהו מאוד חזק בקבוצה”.