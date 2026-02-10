יום שלישי, 10.02.2026 שעה 14:02
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"עוזר עמד יפה מאוד, בית"ר יכולה להמשיך לרוץ"

שוער העבר של הירושלמים, איציק קורנפיין, דיבר לאחר ה-2:1 מול ב"ש ב"שיחת היום": "היה שקול מאוד, ברק יצחקי מספר 1 בארץ בקריאת משחק וחילופים"

|
יהונתן עוזר (רדאד ג'בארה)
יהונתן עוזר (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים הייתה יכולה לעלות למקום הראשון בטבלה ולשלוח הצהרת כוונות עם ניצחון במשחק העונה בטרנר, אבל הקבוצה נכנעה 2:1 להפועל באר שבע וראתה את היתרון של המוליכה בפסגה עולה לארבע נקודות. איציק קורנפיין עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על הצד של הצהובים-שחורים.

מה התובנות שלך אחרי המשחק?
”היה שקול מאוד. שתי הקבוצות הוכיחו שהמקומות שלהם ראויים”.

האם בית”ר יכולה להמשיך לרוץ?
”כן, היא יכולה להמשיך לרוץ. היא יכולה לצאת מהתקופה הפחות טובה. יהיו עדיין משחקים בפלייאוף”.

אבל אפשר לומר שהקבוצה במשבר?
”אני לא חושב שאפשר להכניס את זה להגדרות. היא כן בתקופה פחות טובה. גם כשבית”ר בתקופה לא טובה היא עדיין מסוכנת, ראינו את זה גם אתמול”.

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)

ירדן שועה פחות טוב, למה זה ככה לדעתך?
”זה קשור ליכולת של כל הקבוצה. שועה הוא הברומטר והכוכב. כמובן שהפציעה של עומר אצילי גם משפיעה מאוד, אבל אין פה משהו דרמטי. גם בכושר שלו הוא יצר מצבים נהדרים. אין עוררין על היכולת שלו”.

“חלוץ בסדר גודל של גונסאלס מחייב התאמות”

יצחקי איחר עם החילופים לדעתי, אם הוא היה עושה את זה קודם הייתה תוצאה טובה יותר.
”יצחקי הוכיח לאורך כל העונה שבקריאת משחק וחילופים, הוא מספר 1 בארץ”.

השלישייה שהוא הכניס הייתה נכונה, אבל זה היה מאוחר מדי. מה שעוד ראינו זה את החלוץ גונסאלס. זה משנה את השיטה של הקבוצה.
”כן אין ספק שחלוץ בסדר גודל שלו, עם הפיזיות שלו, זה מחייב התאמות”.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

מה דעתך על יהונתן עוזר?
”הוא לקח כמה כדורים גדולים, וזה לא רק זה, זה גם הביטחון שהוא הפגין במשחק כזה. הוא עמד בזה יפה מאוד”.

