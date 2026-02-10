יום שלישי, 10.02.2026 שעה 11:22
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

מדע בדיוני: אמבפה יעקוף את רונאלדו בריאל?

הכוכב הצרפתי של הבלאנקוס רושם קצב הבקעות פנטסטי, כשאפילו הפנומן הפורטוגלי יכול להרגיש מאוים ממנו. המספרים המלאים וכמה הוא צריך לכבוש בפנים

|
קיליאן אמבפה וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
קיליאן אמבפה וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

ההנחה שמישהו יוכל אי פעם להתקרב למספרים של כריסטיאנו רונאלדו בריאל מדריד נחשבה עד לא מזמן למדע בדיוני, אבל נדמה שקיליאן אמבפה הוא דמות מעולם אחר. עם השער שכבש במסטאייה, הצרפתי כבר מחזיק ב-38 שערים ב-31 משחקים העונה - ממוצע מדהים של יותר מ-1.22 שערים למשחק, והוא מתחיל לאתגר, גם אם מרחוק, את אליל ילדותו.

אלברו ארבלואה התייחס להשוואה במסיבת עיתונאים ואמר: "חשבנו שלא נראה שום דבר דומה לכריסטיאנו, ונראה שאמבפה הולך בדרך הזו". לפי המספרים והתחושות בשטח, נדמה שמאז עזיבת רונאלדו לא נראתה בריאל מדריד תלות כזו בשחקן אחד (אפילו לא בעונת 2021/22 המצוינת של קארים בנזמה), והרושם הוא שהעונה של המועדון תלויה ביכולת של אמבפה לסחוב אותה על גבו.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

המרדף במספרים: הקצב של אמבפה

רונאלדו סיים את תקופתו במדריד עם 451 שערים ב-438 משחקים, נתון חסר תקדים בהיסטוריה של המועדון. מולו, אמבפה צבר עד כה 82 שערים, אך הוא מצמצם את הפער בקצב מסחרר. ב-90 המשחקים הראשונים שלו בלבן, אמבפה כבש 82 פעמים, לעומת 86 שערים שכבש רונאלדו באותה כמות משחקים ראשונה.

ממוצע השערים של הצרפתי מאז הופעת הבכורה מול אטאלנטה עומד על 0.91 שערים למשחק. בקצב הזה, הוא יזדקק ל-496 משחקים כדי להגיע ל-452 שערים ולעקוף את הפורטוגלי. אם ישחק כ-55 משחקים בעונה, הוא עשוי לעשות זאת בסוף עונת 2032/33, כשיגיע לגיל 34. עם זאת, אם ישמור על הקצב המטורף של העונה הנוכחית, הוא יהיה רחוק 302 משחקים בלבד משבירת השיא.

כריסטיאנו רונאלדו במדי ריאל מדריד (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו במדי ריאל מדריד (IMAGO)

מעבר לשערים: חובת ההוכחה בתארים

למרות הנתונים האישיים, במועדון שבו מוצגים 15 גביעי אירופה בכניסה, כולם יודעים ששערים לבדם לא יספיקו כדי להיכנס לספרי ההיסטוריה. כריסטיאנו רונאלדו היה אבן הפינה של ה"דסימה" ושל הקבוצה ההיסטורית של זידאן שזכתה בשלוש אליפויות אירופה ברציפות. אמבפה אמנם מתחיל לכתוב את האגדה שלו, אך הוא מבין שכדי להפוך לגיבור של דור, עליו לתרגם את המספרים הדמיוניים גם לתארים קבוצתיים.

