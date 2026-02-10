יום שלישי, 10.02.2026 שעה 10:21
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
26%6340-589353אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%5849-637254אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
55%6122-603953לוס אנג'לס לייקרס
49%5660-566851לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

צפו בדני אבדיה מקבל כדור אולסטאר מפורטלנד

מחווה ענק: רגע לפני שהישראלי מגיע לבמה הכי גדולה של ה-NBA, הבלייזרס העניקו לכוכב שלהם מתנה ממותגת של האירוע היוקרתי עם הקדשה אישית ומיוחדת

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

ממש עוד מעט זה יקרה, ודני אבדיה יעלה על אחת הבמות הכי יוקרתיות של ליגת ה-NBA, הלא הוא משחק האולסטאר שיתקיים בלילה שבין ראשון לשני הבא (15-16.2) בלוס אנג’לס. הכוכב הישראלי חזר מהפציעה שלו בדיוק בזמן, גם כדי לעזור לקבוצתו במאבקי הפליי אין, אבל גם כדי להשתתף במשחק הכוכבים אליו נבחר.

כדי לחגוג את המאורע, קבוצתו פורטלנד העניקה לו באימון מתנת אולסטאר מיוחדת. הבלייזרס הכינו לדני כדור שממותג במיוחד למשחק הכוכבים, כשבנוסף היא הוסיפה עליו הקדשה אישית עם שמו ועם הכינוי שלו, ‘טורבו’. מאמנו טיאגו ספליטר בירך את הכוכב במעמד המרגש, כשאבדיה עצמו דיבר גם והודה לקבוצתו על המחווה.

דני אבדיה מקבל כדור אולסטאר באימון

כזכור, הפורוורד המוכשר נבחר בשבוע שעבר לנבחרת האולסטאר, כשהוא הצטרף ל-11 השחקנים הנוספים שנבחרו מהמערב, ביניהם כמה שמות צנועים כמו לברון ג’יימס, קווין דוראנט וניקולה יוקיץ’. בעקבות השינויים בפורמט, אבדיה ייצג את נבחרת העולם, כשהוא צפוי לשתף פעולה עם ה-MVP שיי גילג'ס-אלכסנדר הקנדי, לוקה דונצ’יץ’ הסלובני ועוד רבים וטובים אחרים.

