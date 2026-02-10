צפו בדני אבדיה מקבל כדור אולסטאר מפורטלנד

ממש עוד מעט זה יקרה, ודני אבדיה יעלה על אחת הבמות הכי יוקרתיות של ליגת ה-NBA, הלא הוא משחק האולסטאר שיתקיים בלילה שבין ראשון לשני הבא (15-16.2) בלוס אנג’לס. הכוכב הישראלי חזר מהפציעה שלו בדיוק בזמן, גם כדי לעזור לקבוצתו במאבקי הפליי אין, אבל גם כדי להשתתף במשחק הכוכבים אליו נבחר.

כדי לחגוג את המאורע, קבוצתו פורטלנד העניקה לו באימון מתנת אולסטאר מיוחדת. הבלייזרס הכינו לדני כדור שממותג במיוחד למשחק הכוכבים, כשבנוסף היא הוסיפה עליו הקדשה אישית עם שמו ועם הכינוי שלו, ‘טורבו’. מאמנו טיאגו ספליטר בירך את הכוכב במעמד המרגש, כשאבדיה עצמו דיבר גם והודה לקבוצתו על המחווה.

דני אבדיה מקבל כדור אולסטאר באימון

כזכור, הפורוורד המוכשר נבחר בשבוע שעבר לנבחרת האולסטאר, כשהוא הצטרף ל-11 השחקנים הנוספים שנבחרו מהמערב, ביניהם כמה שמות צנועים כמו לברון ג’יימס, קווין דוראנט וניקולה יוקיץ’. בעקבות השינויים בפורמט, אבדיה ייצג את נבחרת העולם, כשהוא צפוי לשתף פעולה עם ה-MVP שיי גילג'ס-אלכסנדר הקנדי, לוקה דונצ’יץ’ הסלובני ועוד רבים וטובים אחרים.