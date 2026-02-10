לקראת הגרלת ליגת האומות: מי תעדיף הנבחרת?

ביום חמישי תתקיים הגרלת המהדורה החדשה של ליגת האומות, ונבחרת ישראל תדע את זהות 3 הנבחרות מולן תתמודד ב-6 המפגשים במהלך הסתיו הקרוב. הנבחרת נשרה מליגה א' לליגה ב', אולם תשתייך באופן מעט אירוני לדרג 1 בהגרלה. זה לא מהותי במיוחד, כי אין הבדל משמעותי בין חוזקן של הנבחרות בדרגים השונים. ביחד עם ישראל שובצו לדרג 1 סקוטלנד, הונגריה ופולין, ואי אפשר להגיד שיש לנו מזל להימנע מהמפגשים איתן בהשוואה ליריבות פוטנציאליות אחרות.

אז נגד מי נוכל לשחק בספטמבר, אוקטובר ונובמבר?

שווייץ בדרג 2 נמצאות שווייץ, בוסניה, אוסטריה ואוקראינה, והשווייצרים הם האופציה החזקה ביותר. לא חלו אצלם שינויים גדולים בהשוואה לגרסה שהתמודדה מול ישראל במוקדמות יורו 2024, ניצחה אותה 0:3 בז'נבה וסיימה בתיקו 1:1 בהונגריה. מוראט יאקין הוא עדיין המאמן, והוא ביסס את מעמדו שהיה מעורער למדי במהלך הקמפיין ההוא. שווייץ הרשימה באליפות אירופה במהלכה הדיחה את איטליה בשמינית הגמר וכמעט עברה את אנגליה ברבע הגמר.

שווייץ גם עלתה למונדיאל בפעם השישית ברצפות, ויש לה סגל עמוק ומאוזן שמשלב ניסיון עם דם צעיר חדש. המנהיג והקפטן הוא גרניט ג'אקה, שהוא השם הגדול היחיד של השווייצרים כיום, אבל כאן גם טמונה הבעיה. מדובר ביריבה איכותית, אך לא אטרקטיבית ולא ממש מרגשת. היא עשויה להביס את ישראל, וזה אפילו לא יהיה מעניין בימים שלפני ההתמודדות. כלומר, יהיה נחמד להימנע ממנה מכל הסיבות האפשריות.

שחקני שווייץ (IMAGO)

אוסטריה, שהעפילה אף היא למונדיאל הקרוב באופן משכנע, היא נבחרת התקפית יותר עם המאמן הגרמני ראלף ראנגניק על הקווים, אך היא גם פחות יציבה, והסגל שלה פחות עשיר. היא תהיה פייבוריטית ברורה במפגשים מול ישראל, אולם יש סיכוי גבוה יותר להפתיע אותה. הקפטן דויד אלאבה נמצא מעבר לשיאו בגלל פציעות, ולא מרבה לשחק במדי ריאל מדריד. רוב כוכבי הסגל משחקים בבונדסליגה, ובראשם הקשר הרב גוני קונראד ליימר מבאיירן מינכן. לישראל יש היסטוריה עשירה של מפגשים מול האוסטרים, וחלק מהזיכרונות חיוביים מאוד. אם הכל יתחבר, אפשר תיאורטית לחלום על האפשרות להבקיע שוב רביעיה או חמישייה.

בוסניה סיימה את קמפיין מוקדמות המונדיאל בפיגור שתי נקודות מאוסטריה והעפילה לפלייאוף. זו הייתה הפתעה, כי ההתאחדות הבוסנית מנוהלת באופן שערורייתי, והנבחרת סבלה מכך מאוד לאורך השנים. המאמן סרגיי ברברז, שהיה בזמנו חלוץ בלתי צפוי עם מזג חם, הצליח לייצר תלכיד שמצליח בתנאים לא פשוטים, אבל ברור שזו יריבה נוחה הרבה יותר על הנייר. רבות יהיה תלוי בשיקוליו של אדין דז'קו אחרי המונדיאל. הכוכב הגדול, שחתם לאחרונה בשאלקה, יהיה בן 40, ויש סיכוי מסוים שיעדיף לפרוש מהנבחרת על מנת להתרכז בקבוצתו. בתסריט כזה, תהפוך בוסניה לאופציה נוחה אף יותר.

אוקראינה היא נבחרת של מדינה שנלחמת על קיומה מול פולש אכזר, ויש היבטים פוליטיים מהותיים מאוד במפגשים מולה. שחקניה אף מגלים מוטיבציה גדולה מאוד לנוכח הנסיבות, וניכר המאמץ לשמח קצת את האומה בשעתה הקשה. עם זאת, אחרי האכזבה בשלב הבתים ביורו 2024 מדובר בנבחרת בנסיגה מסוימת. חלק נכבד משחקני מפתח סובלים מירידה בכושר, וזה נכון במיוחד לגבי הקפטן אולכסנדר זינצ'נ'קו שעבר לאחרונה לאייאקס. העובדה כי היא נאלצת לקיים משחקי בית באצטדיונים נייטרלים פוגעת באוקראינים, ומבחינה פסיכולוגית ניכרים סימני עייפות. בשורה התחתונה, שווייץ תהיה ההגרלה הקשה ביותר, אוסטריה אחריה, ואין הבדל משמעותי בין בוסניה לאוקראינה בשלב זה.

שחקני אוקראינה (רויטרס)

היריבות מדרג 3

בדרג 3 מופיעות סלובניה, גיאורגיה, אירלנד ורומניה – נבחרות שונות מאוד מבחינה סגנונית. מבחינה פיזית, האתגר הגדול ביותר יהיה מול אירלנד שמרגישה כיום על הסוס אחרי שהשיגה ניצחונות דרמטיים על פורטוגל והונגריה שסללו את דרכה לפלייאוף ההעפלה למונדיאל. אם תגיע לגביע העולום בסופו של דבר, עשויה אירלנד לפתח מומנטום משמעותי עוד יותר, ויש לה חלוץ עולה נפלא בדמותו של טרוי פארוט. המאמן האיסלנדי היימיר האלגרימסון מתאים לירוקים כמו כפפה ליד ועוזר לשחקנים אפרוריים למדי למצות את הפוטנציאל. עם זאת, כדאי לזכור כי מדובר בסגל לא מבריק, ואחוז גבוה של שחקנים מייצגים קבוצות מליגת המשנה באנגליה.

גיאורגיה נמצאת בקצה השני של הסקאלה – נבחרת הרבה יותר שברירית מנטלית, אך מבריקה הרבה יותר, בעיקר בזכות כוכב פאריס סן ז'רמן חביצ'ה קבראצחליה, אך לא רק. היא הרשימה ביורו 2024 אחרי ההעפלה ההיסטורית, אבל לא הצליחה לשמור על הרמה הגבוהה והתבזתה במוקדמות המונדיאל. ביום טוב היא מסוגלת לרמוס את ישראל, אך יש לה גם הרבה ימים רעים, ועל הנייר זו יריבה אטרקטיבית אותה ניתן לנצח.

שחקני נבחרת גאורגיה (רויטרס)

סלובניה אפורה הרבה יותר, ולא בהכרח טובה יותר. איכשהו, היא "השכילה" לסיים את משחקיה במוקדמות המונדיאל ללא ניצחון, ועם 3 שערי זכות בלבד ב-6 משחקים. היא נוטה להתבסס על הגנה, ועל שוער אתלטיקו מדריד יאן אובלק, ואולי טבעי כי ההתאחדות מינתה לאחרונה בלם עבר, את בושטיאן צסאר בן ה-43, אשר ניסיונו מוגבל מאוד. ישראל צריכה להיות מסוגלת להתמודד עם יריבה מסוג זה.

הדבר נכון, כמובן, גם לגבי נבחרת רומניה שאיכזבה במוקדמות המונדיאל, אך עדיין העפילה לפלייאוף במסלול ליגת האומות. המאמן האגדי מירצ'ה לוצ'סקו חולם להגיע לגביע העולם בגיל 80, אבל הוא צפוי לפרוש מעבודתו בכל מקרה אחרי הקיץ, ובשלב זה קשה לחזות מי יחליפו לקראת ליגת האומות. נבחרת ישראל הרגישה פספוס גדול כאשר כשלה מול הרומנים במוקדמות יורו 2024, ויכול להיות נחמד לקבל הזדמנות "לנקום". זה גם יכול להיות מפגש פיקנטי מול ליסב עיסאת שבחר לייצג את רומניה על חשבון ישראל. בשורה התחתונה, אירלנד תהיה כנראה יריבה נוחה פחות בגלל הסגנון, וקשה מאוד לדרג את יתר האופציות לפי סדר העדפה.

נבחרת רומניה (רויטרס)

היריבות מדרג 4

בדרג 4 אנו מוצאים את שבדיה, צפון מקדוניה, צפון אירלנד וקוסובו, וברור לגמרי כי הסקנדינבים הם האופציה החזקה ביותר. אמנם שבדיה נכשלה באופן מחפיר במוקדמות המונדיאל, אך מדובר במשבר זמני, והמאמן האנגלי גרהאם פוטר עובד על שיקום. עם ויקטור יוקרש ואלכסנדר איסאק בחוד, זו יכולה להיות נבחרת אימתנית, וכוכב ליברפול צפוי להחלים מהפציעה עד הסתיו כדי לשתף פעולה עם הסקורר של ארסנל. בסגל השבדי בולט גם כוכבה הצעיר של ברצלונה רוני ברדג'י, ואם הכל יתחבר היא עשויה להצליח מאוד בשנים הקרובות.

קוסובו ניצחה פעמיים את שבדיה במוקדמות המונדיאל, עלתה לפלייאוף כנגד כל הסיכויים, ובאופן כללי מדובר בנבחרת בתנופה חיובית מאוד. היא השתפרה מאז המפגשים מול ישראל במוקדמות יורו 2024, וכזכור גם אז השיגו הקוסוברים 4 נקודות מול החבורה בכחול-לבן, כולל 0:1 על מגרש ברמה ירודה מאוד בפרישטינה. האפשרות לנסוע לשם שוב לא מעוררת אופטימיות יתרה.

נבחרת קוסובו (רויטרס)

צפון מקדוניה נראית כמו אופציה עדיפה מעט על הנייר, אם כי גם היא השיגה תוצאות טובות הן במוקדמות המונדיאל והן במהדורת הקודמות של ליגת האומות. אין להם כוכבים בולטים למעט אליף אלמאס מנאפולי, והם נוטים לסבול מחוסר יציבות. למעשה, ייתכן שישראל תיחשב לפייבוריטית במפגשים מולם, אבל זה תלוי במומנטום שיתפתח עד חודשי הסתיו.

צפון אירלנד היא נבחרת מאומנת היטב עם מייקל אוניל הנהדר על הקווים, פיזית מאוד ובעלת מוטיבציה גבוהה. רוב שחקניה מגיעים מהליגות הנמוכות באנגליה, ומבחינת כישרון נטו אין לה מה למכור, אבל היא נחושה, מאורגנת וממש לא כיפית להתמודדות. בשורה התחתונה, ייתכן כי צפון מקדוניה תיחשב להגרלה הנוחה ביותר, ואחריה צפון אירלנד וקוסובו במידה שווה פחות או יותר.

שחקני צפון אירלנד (רויטרס)

הבית הקל ביותר, והבית הקשה ביותר

לסיכום, הבית המאתגר ביותר מבחינת ישראל יכלול את שווייץ, אירלנד ושבדיה. הבית הקל ביותר עשוי להיות עם בוסניה, רומניה וצפון מקדוניה. את הכוכבים הבולטים ביותר ברמה האישית נפגוש אם נוגרל נגד אוסטריה, גיאורגיה ושבדיה.

יש אופציה לבית על טהרת מדינות יוגוסלביה לשעבר עם בוסניה, סלובניה וצפון מקדוניה – או בוסניה, סלובניה וקוסובו. וייתכן בית עם שתי מדינות ברית המועצות לשעבר בדמותן של אוקראינה וגיאורגיה.