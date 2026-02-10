יום שלישי, 10.02.2026 שעה 08:58
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
26%6340-589353אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%5849-637254אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
55%6122-603953לוס אנג'לס לייקרס
49%5660-566851לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

אינגלס: למכבי ת"א תמיד יהיה מקום מיוחד אצלי

אקס הצהובים ושחקן ה-NBA לשעבר התראיין בספרד: "יהיה נחמד לחזור ולבקר, עדיין יש לי חברים טובים בישראל". וגם: שאראס וההתמודדות של בנו עם אוטיזם

|
ג'ו אינגלס (IMAGO)
ג'ו אינגלס (IMAGO)

שחקנה הוותיק של מינסוטה טימברוולבס ואקס מכבי תל אביב, ג'ו אינגלס, העניק ראיון ל’מונדו דפורטיבו’ ובו התייחס באריכות לתקופה שלו באירופה, ובמיוחד לזכייה ביורוליג עם הצהובים ב-2014. האוסטרלי בן ה-38, שמשמש כיום בעיקר כמנטור ב-NBA, הבהיר כי למרות השנים הרבות שעברו, הוא עדיין עוקב מקרוב אחרי קבוצתו לשעבר.

"ברצלונה ומכבי, שם זכינו ביורוליג, תמיד יהיו עבורי מקומות מיוחדים", סיפר אינגלס. "אשתי ואני דיברנו בדיוק בשבוע שעבר על כך שלא חזרנו לאירופה מאז, ועל כמה זה יהיה נחמד לחזור ולבקר. גם לגבי ישראל - עדיין יש לי שם חברים טובים שחיים שם, מנהל הקבוצה וכל האנשים שעדיין נמצאים במועדון".

אינגלס, שזכה עם מכבי בתואר האירופי תחת דייויד בלאט, ציין כי הוא מקווה לראות את הקבוצה מצליחה גם העונה: "היה לנו רצף טוב בשנה ההיא במכבי. אני מקווה שאחת מהן (ברצלונה או מכבי) תזכה ביורוליג השנה". למרות הגעגוע, הוא הבהיר כי חזרה כשחקן אינה על הפרק בשל משפחתו ושלושת ילדיו, אך הוא ממשיך להתעדכן בתוצאות דרך אפליקציות היורוליג בקביעות.

גג'ו אינגלס במדי מכבי תל אביב (IMAGO)

“לא אופתע אם שאראס דחה הזדמנויות מה-NBA”

אינגלס נהנה מתפקידו במינסוטה בגיל 38 ("שנה 20 כמקצוען, אני בר מזל") אך שלל חזרה כשחקן לאירופה בשל המאמץ הפיזי וצורכי משפחתו. הוא התייחס בהרחבה לחברו הקרוב שאראס יאסיקביצ'יוס, אותו הוא מלווה מרחוק בפנרבחצ'ה: "הוא מאמן נהדר, לא אופתע אם דחה הזדמנויות ב-NBA כדי להישאר מאמן ראשי באירופה. לא הייתי משחק עבורו כי הוא משוגע (בצחוק), אבל היינו חברים לקבוצה ואנחנו עדיין מסתמסים".

פן אישי ומרגש בראיון נגע להתמודדות משפחתו עם אוטיזם. אינגלס שיתף בגאווה בשיפור של בנו שסובל מכך: "מאבחנה שבה הוא לא דיבר, עכשיו הוא מדבר כל היום וזה הדבר הכי טוב בעולם". הוא הדגיש שימשיך להשתמש במעמדו כדי להעלות מודעות ולקדם קבלה של הלוקים באוטיזם בחברה, "כי להרבה אנשים פשוט אין מושג והם עסוקים בחייהם".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
