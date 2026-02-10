יום שלישי, 10.02.2026 שעה 08:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

לאמין ימאל בראיון: האמת, אני ילד רגיל בן 18

כוכב ברצלונה נפתח על הדברים מחוץ למגרש: "מטייל, פלייסטיישן, שומר על אחי, רגיל". על המטבח: "ויתרתי, לא בשבילי". וגם: השוואת חבריו לפוקימונים

|
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

כוכב ברצלונה בן ה-18, לאמין ימאל, העניק ראיון ל-ESPN ובו סיפר לא רק על כדורגל, אלא גם על חייו האישיים, התחביבים והדרך שלו להתנתק מהלחץ סביבו. ימאל חשף כי בניגוד לדברים שאמר בעבר, הוא כבר ויתר על ניסיונותיו במטבח: “האמת שעזבתי את זה, זה לא היה בשבילי. הייתי ממש גרוע. אני יכול להכין לכל היותר נאגטס עם תפוחי אדמה”.

על שגרת יומו מחוץ לכדורגל אמר: “אני ילד רגיל בן 18. יוצא עם חברים, שומר על אחי, משחק בפלייסטיישן, יוצא לטייל, דברים כאלה”. לדבריו, הניתוק מהכדורגל הוא חלק חשוב מההצלחה: “אני משתדל לא לחשוב כל היום על משחקים, לא לראות סרטונים של המגן שמולי. כשאני על הדשא אני נותן הכול, וכשאני יורד, אני מתנתק לגמרי”.

כשנשאל איך היה נראה יום רגיל בחייו אם לא היה מפורסם, חייך וענה: “הייתי הולך לאכול ארוחת בוקר באיזה בית קפה, אחר הצהריים משחק כדורגל בפארק, אולי ברוקאפונדה (מרכז ספורט בברצלונה), ואז רוכב על אופניים או קורקינט עם חברים. דברים רגילים”.

ימאל גם חזר לילדותו וסיפר על התחביבים בבית הספר: “היינו משחקים בעיקר בקלפי פוקימון. לא יכולנו להרשות לעצמנו פלייסטיישן או נינטנדו, אז שיחקנו עם קלפים שעלו אירו”. הוא אף בחר את הפוקימון האהוב עליו, זייגארד, וחילק פוקימונים לחבריו: “את פיקאצ’ו הייתי נותן לדני אולמו כי הוא בלונדיני, ואת צ’ריזארד לשצ’סני, יש לו אאורה כזאת”.

