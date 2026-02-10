לאמין ימאל בראיון: האמת, אני ילד רגיל בן 18

כוכב ברצלונה בן ה-18, לאמין ימאל, העניק ראיון ל-ESPN ובו סיפר לא רק על כדורגל, אלא גם על חייו האישיים, התחביבים והדרך שלו להתנתק מהלחץ סביבו. ימאל חשף כי בניגוד לדברים שאמר בעבר, הוא כבר ויתר על ניסיונותיו במטבח: “האמת שעזבתי את זה, זה לא היה בשבילי. הייתי ממש גרוע. אני יכול להכין לכל היותר נאגטס עם תפוחי אדמה”.

על שגרת יומו מחוץ לכדורגל אמר: “אני ילד רגיל בן 18. יוצא עם חברים, שומר על אחי, משחק בפלייסטיישן, יוצא לטייל, דברים כאלה”. לדבריו, הניתוק מהכדורגל הוא חלק חשוב מההצלחה: “אני משתדל לא לחשוב כל היום על משחקים, לא לראות סרטונים של המגן שמולי. כשאני על הדשא אני נותן הכול, וכשאני יורד, אני מתנתק לגמרי”.

כשנשאל איך היה נראה יום רגיל בחייו אם לא היה מפורסם, חייך וענה: “הייתי הולך לאכול ארוחת בוקר באיזה בית קפה, אחר הצהריים משחק כדורגל בפארק, אולי ברוקאפונדה (מרכז ספורט בברצלונה), ואז רוכב על אופניים או קורקינט עם חברים. דברים רגילים”.

ימאל גם חזר לילדותו וסיפר על התחביבים בבית הספר: “היינו משחקים בעיקר בקלפי פוקימון. לא יכולנו להרשות לעצמנו פלייסטיישן או נינטנדו, אז שיחקנו עם קלפים שעלו אירו”. הוא אף בחר את הפוקימון האהוב עליו, זייגארד, וחילק פוקימונים לחבריו: “את פיקאצ’ו הייתי נותן לדני אולמו כי הוא בלונדיני, ואת צ’ריזארד לשצ’סני, יש לו אאורה כזאת”.