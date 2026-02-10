ייגמר בתספורת? לקראת הערב החשוב של יונייטד

המחזור ה-26 של הפרמייר ליג ייצא לדרך הערב (שלישי) ועל הנייר ניתן לראות עוד לוח משחקים רגיל, אלא שמפגש אחד בין ווסטהאם למנצ’סטר יונייטד הוא כזה שמאחוריו עומד הרבה יותר משלוש נקודות, כך לפחות עבור אחד מהאוהדים המוכרים ביותר של השדים האדומים, שיגיעו לאצטדיון האולימפי בלונדון כאורחים.

פרנק אילט, האיש והשיער, הבטיח באוקטובר 2024 לעוקביו ברשתות כי הוא לא יסתפר עד שיונייטד תשלים חמישה ניצחונות רצופים. מאז, עברה כמעט שנה וחצי בה הסיפור הפך ויראלי, כאשר שערו של אילט צמח בצורה לא רגילה ועכשיו בן ה-29 נמצא מרחק של ניצחון אחד מתספורת.

באמצע ינואר, יונייטד השיגה 0:2 גדול בדרבי על מנצ’סטר סיטי. התוצאה נתנה תקווה בתקופה קשה, ואם זה לא הספיק, אחר כך גם הגיע ה-2:3 האדיר והדרמטי על ארסנל. שני ציוני דרך גדולים עבור מייקל קאריק. האדומים ממנצ’סטר המשיכו על אותו הגל וגברו בתוצאה זהה, 2:3, גם על פולהאם עם שער בתוספת הזמן כשבשבת האחרונה רשמו גם 0:2 על טוטנהאם בדרך לניצחון רביעי ברציפות.

מייקל קאריק (IMAGO)

גם קאריק מודע: “זה לא ייכנס לשיחה הקבוצתית”

כמובן שהסיפור לא נעלם גם מעיני האנשים ביונייטד עצמם. לאחר החגיגה על התרנגולים במחזור שעבר, ברונו פרננדש נשאל על הסיפור אך הדף מעט את הקטע ההומוריסטי, בעוד מאמנו קאריק דווקא הודה כי הוא מכיר את הבחור עם השיער: “אני מודע לזה, הילדים שלי גרמו לי להיות מודע לזה. זה גורם לי לחייך, אבל זה לא ייכנס לשיחה הקבוצתית”.

במישור המקצועי, קצב צבירת הנקודות של יונייטד הביא לכך שהיא כרגע במקום הרביעי בפרמייר ליג, רחוקה שלוש נקודות מאסטון וילה שמעליה ושש נקודות מסיטי של פפ גווארדיולה שבמקום השלישי. יש לה עוד זמן העונה כדי אפילו לשפר את המאזן שלה, אך קודם כל היא וגם פרנק אילט יעדיפו לעשות את זה עם תספורת חדשה שתמשיך את הדרך החדשה.