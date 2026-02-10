יום שלישי, 10.02.2026 שעה 08:23
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
26%6340-589353אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%5849-637254אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
55%6122-603953לוס אנג'לס לייקרס
49%5660-566851לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

"האולסטאר חזר, ואיתו גם הניצוץ. דני היה חסר"

בארצות הברית הריעו לישראלי, ששב מהפציעה כמו גדול עם 26 נק' וכמעט טריפל דאבל: "הוא היה חסר, מוכן לאולסטאר". וגם: הנתון בו השתווה לאולדריג'

|
דני אבדיה שואג (רויטרס)
דני אבדיה שואג (רויטרס)

לפעמים אתה צריך להבין איך דברים נראים בלי כוכב, כדי להבין עד כמה הוא כוכב. פורטלנד התקשה מאוד ללא דני אבדיה ואמנם כן ניצחה בשני המשחקים האחרונים, אבל לפני כן הלך לה קשה והלילה (בין שני לשלישי) הוא חזר בענק כדי להוביל את קבוצתו ל-118:135 מרשים על פילדלפיה.

אבדיה שיחק 27 דקות בלבד בעקבות החגיגה הגדולה שאפשרה לו לנוח, ובזמן הזה הוא כיכב בגדול עם 26 נקודות, 10 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, מרחק שני אסיסטים מטריפל דאבל, כשהוא גם רשם 2 חטיפות. אבדיה השתווה ללמרקוס אולדריג’ ומיקל תומפסון בתור השחקן הרביעי עם הכי הרבה משחקים של 25/10/5 במדי המועדון.

בארצות הברית החמיאו לכוכב הישראלי: “האולסטאר של פורטלנד חזר, וכמה שהיה צריך אותו”, רשמו ב’בלייזרס אדג’. “אצל כוכבים רואים המון שהם חוזרים מפציעה ולא רואים עליהם בכלל שהיו פצועים, וראו את זה על דני אבדיה, הוא היה נראה בכושר הרגיל שלו, מוכן לאולסטאר”.

ב’ספורטס אילסטרייטד’ הוסיפו: “דני חזר, ואיתו גם הניצוץ של פורטלנד. הישראלי חזר מפציעה והיה קרוב לטריפל דאבל, כשהוא הוביל את קבוצתו לניצחון מרשים מאוד על פילדלפיה”. 

