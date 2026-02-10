"האולסטאר חזר, ואיתו גם הניצוץ. דני היה חסר"

לפעמים אתה צריך להבין איך דברים נראים בלי כוכב, כדי להבין עד כמה הוא כוכב. פורטלנד התקשה מאוד ללא דני אבדיה ואמנם כן ניצחה בשני המשחקים האחרונים, אבל לפני כן הלך לה קשה והלילה (בין שני לשלישי) הוא חזר בענק כדי להוביל את קבוצתו ל-118:135 מרשים על פילדלפיה.

אבדיה שיחק 27 דקות בלבד בעקבות החגיגה הגדולה שאפשרה לו לנוח, ובזמן הזה הוא כיכב בגדול עם 26 נקודות, 10 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, מרחק שני אסיסטים מטריפל דאבל, כשהוא גם רשם 2 חטיפות. אבדיה השתווה ללמרקוס אולדריג’ ומיקל תומפסון בתור השחקן הרביעי עם הכי הרבה משחקים של 25/10/5 במדי המועדון.

בארצות הברית החמיאו לכוכב הישראלי: “האולסטאר של פורטלנד חזר, וכמה שהיה צריך אותו”, רשמו ב’בלייזרס אדג’. “אצל כוכבים רואים המון שהם חוזרים מפציעה ולא רואים עליהם בכלל שהיו פצועים, וראו את זה על דני אבדיה, הוא היה נראה בכושר הרגיל שלו, מוכן לאולסטאר”.

ב’ספורטס אילסטרייטד’ הוסיפו: “דני חזר, ואיתו גם הניצוץ של פורטלנד. הישראלי חזר מפציעה והיה קרוב לטריפל דאבל, כשהוא הוביל את קבוצתו לניצחון מרשים מאוד על פילדלפיה”.