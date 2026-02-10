יום שלישי, 10.02.2026 שעה 08:23
כדורגל ישראלי

אשדוד קרובה לחיזוק משמעותי, גורדנה עבר MRI

איילון אלמוג צפוי להצטרף, כמו גם מנדי שעשוי להגיע מבית"ר. המתנה לגבי פענוח הבדיקה של הקשר, קרע בשריר לאבישי כהן. מאמצים גדולים עבור תורג'מן

|
איילון אלמוג (רדאד ג'בארה)
איילון אלמוג (רדאד ג'בארה)

במועדון ספורט אשדוד מתקרבים לחיזוק משמעותי רגע לפני סגירת חלון ההעברות של ינואר. במקביל לצירופו הצפוי של ויקטור אוצ’אי, במועדון עושים מאמצים גדולים לצרף מהפועל באר שבע גם את החלוץ אלון תורג’מן. באשדוד מעריכים שאם תורג’מן ישתכנע להצטרף, בכל מקרה סתיו נחמני צפוי לעזוב ולעבור לבני סכנין.

שחקן אחד שכבר ברור שיעבור מבאר שבע לאשדוד הוא איילון אלמוג. הקשר ההתקפי מחפש דקות משחק, לא נכלל בסגל של באר שבע בתקופה האחרונה ומבין שהוא צריך שינוי. אלמוג צפוי להיות מוצג היום (שלישי) או מחר כשחקן אשדוד ולהצטרף מיד לאימונים.

בנוסף, גם המגן השמאלי אריאל מנדי צפוי לחתום באשדוד ולהגיע מבית"ר ירושלים. מנדי העדיף תחילה לחזור לאירופה, אך בשל לחץ הזמנים בסיום החלון, הוא צפוי לבחור בקבוצה של ניר ביטון ואבי אבינו. באשדוד נואשים לחיזוק בעמדת המגן השמאלי, במיוחד לאור העובדה שחמודי עאמר, שממלא את התפקיד למרות שהעמדה הטבעית שלו היא באגף ימין, לא ישחק נגד הפועל באר שבע בשל הרחקה.

אריאל מנדי (חגי מיכאלי)אריאל מנדי (חגי מיכאלי)

בדיקת ה-MRI של גורדנה, והפציעה של אבישי כהן

בתוך כך, דאגה גם בגזרת הפצועים. קפטן הקבוצה רועי גורדנה עבר אתמול בדיקת MRI בבית החולים אסף הרופא, ובמועדון ממתינים כעת לפענוח התוצאות. גורדנה צפוי להחמיץ את המשחק הקרוב מול הפועל באר שבע. בנוסף, אבישי כהן סובל מקרע בשריר וצפוי להיעדר ככל הנראה משלושת המשחקים הקרובים.

