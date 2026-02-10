אבו פרחי ורביבו בפסגת הפנטזי וכמה עולה סהיטי?

המחזור ה-22 בליגת העל מאחורינו והוא התאפיין במשחקים שהיו צמודים ברובם, למעט ה-0:4 החד צדדי של מכבי תל אביב על בני ריינה. הפועל באר שבע גברה 1:2 על בית”ר ירושלים במשחק העונה, מכבי חיפה שטה נקודות יקרות ב-1:1 מול הפועל ירושלים והפועל תל אביב המשיכה בכושר הפנטסטי עם 0:2 על מכבי נתניה. זה הזמן לסיכום המחזור בפנטזי.

המצטיינים של המחזור לובשים שניהם צהוב. רוי רביבו עם שער, בישול, רשת נקייה ומסירת מפתח סיים עם 17 נקודות וסייד אבו פרחי עם שער, שני בישולים ו-5 מסירות מפתח סיים עם כמות נקודות זהה. אמיר סהיטי הגיע בגדול לליגת העל עם 12 נקודות בזכות שער, שתי מסירות מפתח ושני דריבלים לצד שמירה על רשת נקייה. מחירו במשחק עומד על 9 מיליון, כמעט הכי יקר מבין קשרי הצהובים למעט דור פרץ (13 מיליון).

אמיר סהיטי חוגג (חגי מיכאלי)

במשחק העונה אור בלוריאן היה מעל כולם עם 14 נקודות בזכות שער, מסירת מפתח, 4 חטיפות, 2 תיקולים ו-6 הרחקות כדור בדרך ל-14 נקודות. קינגס קאנגווה עם בישול סיים עם 10 נקודות, כאשר בבית”ר ירושלים גרגורי מורוזוב שכבש את שער השוויון הזמני תרם 9 נקודות כשהוסיף 6 הרחקות כדור ו-3 חטיפות.

למקין כמעט סיים כמצטיין המחזור

בהפועל תל אביב שני שחקנים סיימו בדו ספרתי. עמית למקין התקרב לתואר מצטיין המחזור בפנטזי עם 15 נקודות אחרי שער, מסירת מפתח, 2 דריבלים ו-3 תיקולים ב-0:2 על עירוני טבריה, ומרקוס קוקו תרם 10 נקודות עם הופעה מגוונת משלו.

עמית למקין חוגג (חג'אג' רחאל)

במכבי חיפה נרשמה אכזבה גדולה ב-1:1 בטדי, כאשר ליסב עיסאת עם 9 נקודות גיא מלמד עם 8 ונבות רטנר, יילה בטאיי ועבדולאי סק עם 7 נקודות כל אחד בלטו אצל ברק בכר. הראל שלום הצטיין בקבוצה מהבירה עם בישול ו-10 נקודות בסך הכל.

בהפועל פתח תקווה שניצחה 1:2 את בני סכנין, מארק קוסטה שכבש צמד היה מעל כולם עם 13 נקודות. גם במ.ס אשדוד שני שחקנים סיימו עם 13 נקודות בזכות ה-0:2 על הפועל חיפה, מאור ישילירמק שבישל ורועי גורדנה שכבש את אחד מהשערים.

מארק קוסטה מאושר (אורן בן חקון)

המנג’ר 11 קטנטנים מוליך את הדירוג הכללי בפנטזי עם 1,858 נקודות. מנצח המחזור ה-22 הוא מכבי באים הילושקה עם 123 נקודות, 4 יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שבחר: אסף צור, אור בלוריאן, רוי רביבו, לוקה גדראני, קינגס קאנגווה, הריברטו טבארש, עוז בילו, מארק קוסטה (קפטן), לויזוס לויזו, נואל בנסון וסייד אבו פרחי.