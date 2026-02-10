יום שלישי, 10.02.2026 שעה 07:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
26%6340-589353אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%5739-625353אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
56%6003-592952לוס אנג'לס לייקרס
49%5660-566851לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

"וולף היה הצרה של הבולס, התקדמותו מתבהרת"

אחרי נתונים נהדרים כולל 13 נקודות ו-6 אסיסטים בניצחון ברוקלין על שיקגו, הפורוורד סחט מחמאות: "קליעות משמעותיות, כשהוא מקבל דקות התפוקה אחרת"

|
דני וולף בפעולה (רויטרס)
דני וולף בפעולה (רויטרס)

דני וולף ובן שרף לקחו הלילה (בין שני לשלישי) חלק בניצחון של ברוקלין, שגברה 115:123 על שיקגו בולס. הפורוורד והרכז ממשיכים ליצור לעצמם קרדיט ב-NBA ולהשתלב בנטס, שחגגו בפעם השנייה ברציפות אחרי שניצחו במשחק הקודם גם את וושינגטון וויזארדס.

וולף פתח בחמישייה וסיפק 25 דקות בהן עם 13 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 חטיפות ו-3 חסימות, כשהוא קלע 5 מ-7 מהשדה ו-2 מ-2 מעבר לקשת, כל זאת עם איבוד אחד בלבד. שרף עלה מהספסל ושיחק בסך הכל 13 דקות, בהן הוא הצליח לרשום 3 נקודות, 3 אסיסטים וחטיפה אחת.

בארצות הברית פירגנו לוולף, ב’Sports Illustrated’ נרשם על האמריקאי-ישראלי: “הפורוורד הרב תכליתי היה גם הוא חלק גדול מהצרות של הבולס, כשהוא באמת התפוצץ ברבע הרביעי”. ב-ESPN החמיאו למהלך ספציפי: “הקבוצות החליפו נקודות לקראת הסוף, כאשר המשמעותית שבהן הייתה קליעה של וולף 3:33 דקות לסיום”.

דני וולף זורק שלשה (רויטרס)דני וולף זורק שלשה (רויטרס)

“הצמיחה של וולף קלה יותר לזיהוי כשהדקות הגיעו”

כתב הקבוצה, סי ג’יי הולמס, ציין גם הוא: “ככל שדני וולף משחק יותר, כך ההתקדמות מתבהרת. הצמיחה שלו הפכה קלה יותר לזיהוי כשהדקות הגיעו. במהלך 37 משחקים, וולף קלע בממוצע 8.1 נקודות, וסיפק 4.6 ריבאונדים ו-2 אסיסטים, אבל כשהוא עובר את רף 20 הדקות, התפוקה נראית אחרת”.

המשחק הבא של ברוקלין, וולף ושרף יהיה כבר בלילה שבין רביעי לחמישי מול אינדיאנה, שחווה עונה לא טובה ונכון לרגע זה נמצאת במקום האחרון בקונפרנס המזרחי. נציגנו ב-NBA ינסו לעזור שוב לקבוצה שלהם, במטרה להשפיע עוד יותר מלילה ללילה.

