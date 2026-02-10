האולסטאר חזר: 26 נק' לאבדיה, פורטלנד ניצחה

אין ספק שהכוכב הגדול שלך לא נמצא אתה מתקשה, ופורטלנד אכן עברה תקופה לא פשוטה בהיעדרו של דני אבדיה, שללא צל של ספק נחשב לכוכב הכי גדול שלה, ואחד הכוכבים הגדולים בליגה. אבל הישראלי חזר לפרקט הלילה (בין שני לשלישי) כמו אולסטאר אמיתי, והוביל את קבוצתו ל-118:135 על פילדלפיה.

בעקבות התוצאה הגבוהה, שנרשמה הרבה בזכות דני, הפורוורד רשם 26 דקות בלבד והצליח לא להעמיס על עצמו יותר מידי, כשגם בדקות הללו הוא רשם משחק אדיר של 26 נקודות, 10 ריבאונדים, 8 אסיסטים, 2 חטיפות וחסימה אחת.

אבדיה קלע ב-50% מהשדה עם 8 מ-16 בסך הכל, ועם 2 מ-7 מעבר לקשת. בנוסף, דני קלע 8 מ-10 לקו העונשין ורשם איבוד אחד בלבד. טומאני קמארה בלט גם הוא עם 30 נקודות, כאשר דונובן קלינגן וג’רמי גראנט הוסיפו 15 נקודות כל אחד.

דני אבדיה שואג (רויטרס)

פורטלנד עלתה למאזן של 26 ניצחונות לצד 28 הפסדים והיא כרגע במקום העשירי, שמוביל בסיום העונה לפליי-אין. הסיכויים שלה להגיע לשם עלו כשנדמה שמכאן הקליפרס רק יתחילו ליפול, אחרי שהעבירו גם את ג’יימס הארדן וגם את זובאץ’ בטרייד.