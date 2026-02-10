יום שלישי, 10.02.2026 שעה 07:55
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
26%6340-589353אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%5739-625353אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
56%6003-592952לוס אנג'לס לייקרס
49%5660-566851לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

האולסטאר חזר: 26 נק' לאבדיה, פורטלנד ניצחה

הכוכב הישראלי שב לפרקט והבריק ב-27 דק' בלבד, כשהוא היה קרוב לטריפל דאבל עם 10 ריב' ו-8 אס'. קבוצתו רשמה ניצחון 3 רצוף, 118:135 על פילדלפיה

|
דני אבדיה מרוצה (רויטרס)
דני אבדיה מרוצה (רויטרס)

אין ספק שהכוכב הגדול שלך לא נמצא אתה מתקשה, ופורטלנד אכן עברה תקופה לא פשוטה בהיעדרו של דני אבדיה, שללא צל של ספק נחשב לכוכב הכי גדול שלה, ואחד הכוכבים הגדולים בליגה. אבל הישראלי חזר לפרקט הלילה (בין שני לשלישי) כמו אולסטאר אמיתי, והוביל את קבוצתו ל-118:135 על פילדלפיה.

בעקבות התוצאה הגבוהה, שנרשמה הרבה בזכות דני, הפורוורד רשם 26 דקות בלבד והצליח לא להעמיס על עצמו יותר מידי, כשגם בדקות הללו הוא רשם משחק אדיר של 26 נקודות, 10 ריבאונדים, 8 אסיסטים, 2 חטיפות וחסימה אחת.

אבדיה קלע ב-50% מהשדה עם 8 מ-16 בסך הכל, ועם 2 מ-7 מעבר לקשת. בנוסף, דני קלע 8 מ-10 לקו העונשין ורשם איבוד אחד בלבד. טומאני קמארה  בלט גם הוא עם 30 נקודות, כאשר דונובן קלינגן וג’רמי גראנט הוסיפו 15 נקודות כל אחד.

דני אבדיה שואג (רויטרס)דני אבדיה שואג (רויטרס)

פורטלנד עלתה למאזן של 26 ניצחונות לצד 28 הפסדים והיא כרגע במקום העשירי, שמוביל בסיום העונה לפליי-אין. הסיכויים שלה להגיע לשם עלו כשנדמה שמכאן הקליפרס רק יתחילו ליפול, אחרי שהעבירו גם את ג’יימס הארדן וגם את זובאץ’ בטרייד.

