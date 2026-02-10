חוגי אמר לא להפועל חיפה, שתתרכז בתורג'מן

חלוץ בית"ר ירושלים דור חוגי שקיבל הצעה נדיבה מהפועל חיפה לשנה וחצי, הודיע שאין בכוונתו להצטרף לקבוצה, מה שאומר שהקבוצה מהכרמל תנסה בעיקר עד תום חלון העברות להתרכז בצירוף אלון תורג'מן כחלוץ, אחרת היא עלולה למצוא את עצמה בצרות גדולות לנוכח שחרורו של ג'בון איסט.

עוד מלכתחילה ולפני ששיחרה את איסט, הפועל חיפה הייתה חייבת להיערך להביא חלוץ מטרה ועכשיו הכדור עובר לתורג'מן, שגם הוא ידרוש מן הסתן חוזה שמן במיוחד ולא עד תום העונה כפי שחתמו חלק מהשחקנים החדשים של הקבוצה בחלון ההעברות הנוכחי.

יואב כץ: "אני מאוכזב מההחלטה של דור חוגי בעיקר בגלל שמשך את ההחלטה עד סוף החלון, וגרם לנו לא להיערך עם שחקן אחר במקומו. ננסה להתקדם עם אלון תורג'מן. אני מקווה שתורג'מן יבוא".

אלון תורג'מן (רדאד ג'בארה)

שחקני הכנף המועמדים, והבלם ז’ופאריץ’

מלבד תורג'מן, יש גם את שני שחקני הכנף המועמדים שפורסמו לראשונה ב-ONE – קוואדו אופוקו הגנאי שמשחק במונטריאול מה-MLS, והשני הוא בנג’י מישל האמריקאי מהלסינקי הפינית, אבל ספק גדול אם ניתן יהיה להנחית את אחד מהם עד סיום חלון ההעברות הנוכחי מה שישאיר את הקבוצה חשופה עוד יותר.

נכון לעכשיו חלון ההעברות הסתכם בשוער יואב גארפי, סער פדידה שיערוך היום (שלישי) אימון בכורה, לירן רוטמן והבלם הקרואטי דריו ז'ופאריץ (33, 1.85) שחתם עד תום העונה במועדון ואמור לנחות היום. לדריו 10 הופעות ושער בנבחרת קרואטיה הצעירה, הוא שיחק בין היתר בפסקארה בסרייה א’ באיטליה וברייקה הקרואטית, ויש לו למעלה מ-100 הופעות במדי פורטלנד מה-MLS בה שיחק בשנים האחרונות.