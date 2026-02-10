יום שלישי, 10.02.2026 שעה 08:21
כדורגל ישראלי

חוגי אמר לא להפועל חיפה, שתתרכז בתורג'מן

שחקן בית"ר סירב להצעה של שנה וחצי ובקבוצה מהכרמל ינסו לצרף את חלוץ הפועל ב"ש. יואב כץ: "מאוכזב מההחלטה של דור, שמשך את ההחלטה עד סוף החלון"

|
דור חוגי (עמרי שטיין)
דור חוגי (עמרי שטיין)

חלוץ בית"ר ירושלים דור חוגי שקיבל הצעה נדיבה מהפועל חיפה לשנה וחצי, הודיע שאין בכוונתו להצטרף לקבוצה, מה שאומר שהקבוצה מהכרמל תנסה בעיקר עד תום חלון העברות להתרכז בצירוף אלון תורג'מן כחלוץ, אחרת היא עלולה למצוא את עצמה בצרות גדולות לנוכח שחרורו של ג'בון איסט.

עוד מלכתחילה ולפני ששיחרה את איסט, הפועל חיפה הייתה חייבת להיערך להביא חלוץ מטרה ועכשיו הכדור עובר לתורג'מן, שגם הוא ידרוש מן הסתן חוזה שמן במיוחד ולא עד תום העונה כפי שחתמו חלק מהשחקנים החדשים של הקבוצה בחלון ההעברות הנוכחי.

יואב כץ: "אני מאוכזב מההחלטה של דור חוגי בעיקר בגלל שמשך את ההחלטה עד סוף החלון, וגרם לנו לא להיערך עם שחקן אחר במקומו. ננסה להתקדם עם אלון תורג'מן. אני מקווה שתורג'מן יבוא".

אלון תורגאלון תורג'מן (רדאד ג'בארה)

שחקני הכנף המועמדים, והבלם ז’ופאריץ’

מלבד תורג'מן, יש גם את שני שחקני הכנף המועמדים שפורסמו לראשונה ב-ONE – קוואדו אופוקו הגנאי שמשחק במונטריאול מה-MLS, והשני הוא בנג’י מישל האמריקאי מהלסינקי הפינית, אבל ספק גדול אם ניתן יהיה להנחית את אחד מהם עד סיום חלון ההעברות הנוכחי מה שישאיר את הקבוצה חשופה עוד יותר.

נכון לעכשיו חלון ההעברות הסתכם בשוער יואב גארפי, סער פדידה שיערוך היום (שלישי) אימון בכורה, לירן רוטמן והבלם הקרואטי דריו ז'ופאריץ (33, 1.85) שחתם עד תום העונה במועדון ואמור לנחות היום. לדריו 10 הופעות ושער בנבחרת קרואטיה הצעירה, הוא שיחק בין היתר בפסקארה בסרייה א’ באיטליה וברייקה הקרואטית, ויש לו למעלה מ-100 הופעות במדי פורטלנד מה-MLS בה שיחק בשנים האחרונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */