יום שלישי, 10.02.2026 שעה 08:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"יש פה גברים. עברנו עוד מבחן, נשארו עוד 14"

בב"ש חגגו 1:2 במשחק העונה על בית"ר ירושלים: "נמשיך להיות צנועים". מחמאות לאחראי על הנייחים ולבלוריאן, דילמה לגבי רכש נוסף ומה לגבי קאנגווה?

|
החגיגות של שחקני הפועל באר שבע בסיום (מרטין גוטדאמק)
החגיגות של שחקני הפועל באר שבע בסיום (מרטין גוטדאמק)

אחרי הניצחון בגביע המדינה על בני ריינה, הפועל באר שבע הגיעה מוכנה למשחק העונה ועמדה בלחץ כמו קבוצה של אליפות. החבורה של רן קוז’וק הצליחה לנצח אמש (שני) את בית"ר ירושלים של ברק יצחקי, שמדורגת במקום השני, ובכך פתחה פער של ארבע נקודות ממנה. במקביל, באר שבע שמרה גם על פער של תשע נקודות ממכבי תל אביב, הצלע השלישית במאבק על התואר.

בבאר שבע חגגו את הניצחון כבר על הדשא והמשיכו בחדר ההלבשה. "יש פה גברים. עברנו עוד מבחן, נותרו עוד 14", אמרו בבירת הנגב, "אנחנו רואים בזה עוד שלוש נקודות שאספנו, לא נגרר להצהרות כי הכל עדיין פתוח ודברים ישתנו בדרך. אנחנו צריכים להיות צנועים ולבוא הכי מוכנים לאשדוד, זה משחק בסגנון אחר שגם אותו נצטרך לדעת איך לנצח".

השחקנים קיבלו מחמאות על משחק הקרבה, מחויבות ובעיקר על כך שהשיגו את התוצאה שכל כך היו צריכים. המאמן רן קוז’וק זכה לשבחים על ההכנה וניהול המשחק, ובצוות המקצועי החמיאו במיוחד ליואב קורקוס, שאחראי על המצבים הנייחים בהתקפה. שער הניצחון של אור בלוריאן הגיע מקרן שתורגלה כבר באימון המסכם ביום ראשון.

ברק יצחקי:"לא מצליחים לנצח אותם בתקופתי"

בקבוצה החמיאו לשחקנים, ובראשם אור בלוריאן, שהיה מהבולטים בהגנה וגם כבש שער ניצחון יקר. בלוריאן ממשיך להרשים בתקופה האחרונה, וכל זה קורה על רקע המעבר העתידי שלו לקנזס סיטי, שעוקבת מקרוב ובהתלהבות אחרי ההתקדמות שלו. גם לוקאס ונטורה, אליאל פרץ וקינגס קאנגווה קיבלו מחמאות. קאנגווה קיבל אישור נוסף להמריא לזמביה לבת זוגו שילדה אתמול, אבל תתקבל החלטה עם השחקן. בגלל הקושי באשדוד, במועדון יעדיפו שזה יקרה רק בין המשחקים מול אשדוד והפועל חיפה, כשיש פער של שמונה ימים ביניהם. 

דילמה לגבי חיזוק נוסף, ומי יעזבו?

רן קוז’וק הפתיע גם בהרכב. חמודי כנעאן פתח בכנף שמאל, מהלך שלא רבים ציפו לו בטח אחרי הגול הנהדר של אמיר גאנח בגביע. ג’יבריל דיופ, שנפצע קלות במשחק הגביע מול ריינה, הועדף בסופו של דבר על פני מיגל ויטור. בבאר שבע הסבירו שהבחירה בדיופ נבעה משיקולי מהירות והתאמה לבית"ר ירושלים. יממה לפני סגירת חלון ההעברות של ינואר, בבאר שבע כבר רשמו שני חיזוקים. מוחמד אבו רומי חתם רשמית לשלוש וחצי שנים והוצג אתמול בטרנר, יחד עם הרכש ג’בון איסט. השניים צפויים להיכלל בסגל למשחק הקרוב מול מ.ס. אשדוד.

שחקני הפועל באר שבע לא יודעים את נפשם (רדאד גשחקני הפועל באר שבע לא יודעים את נפשם (רדאד ג'בארה)

בשעות הבוקר צפוי קוז’וק, יחד עם הנהלת המועדון, להכריע האם לצרף שחקן זר נוסף. מדובר בשחקן עם רגל שמאל, שמעוניין להגיע לבאר שבע בעסקת השאלה עם אופציית רכישה בסיום העונה. ההתלבטות נוגעת בעיקר לעמדה, כנף ימין, מחשש לחוסר איזון בסגל, לאור הצירוף של אבו רומי שגם הוא מיועד לשחק באגף הזה.

בעקבות ההחתמות, לפחות שחקן אחד צפוי לעזוב. איילון אלמוג יעבור בהשאלה למ.ס. אשדוד וצפוי להיות מוצג מחר, כשאת הופעת הבכורה שלו במדים החדשים הוא יעשה דווקא מול הפועל באר שבע במוצאי שבת. רועי לוי, שלא נכלל בסגל אמש והתאכזב, עשוי לבקש לצאת להשאלה גם כן. אלון תורג’מן, שנכנס אתמול כמחליף, עדיין מתלבט האם להישאר עד תום העונה או לעבור לאחת הקבוצות שמגלות בו עניין, ביניהן הפועל חיפה ומ.ס. אשדוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */