יום שלישי, 10.02.2026 שעה 08:22
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
26%6340-589353אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%5849-637254אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
55%6122-603953לוס אנג'לס לייקרס
49%5660-566851לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

4 הורחקו: קטטה ענקית בדטרויט נגד שארלוט

העצבים עלו ב-104:110 של הפיסטונס על ההורנטס: עימות סוער החל אחרי דחיפה של דיאבטה על דורן והשניים הורחקו, כשגם ברידג'ס וסטיוארט נשלחו החוצה

|
הקטטה בדטרויט נגד שארלוט (רויטרס)
הקטטה בדטרויט נגד שארלוט (רויטרס)

עצבים גבוהים במיוחד נרשמו הלילה (בין שני לשלישי) במשחק בין שתיים מהקבוצות המרעננות של המזרח, דטרויט ושארלוט, כשעימות אלים ברבע השלישי הוביל לקטטת ענק ולהרחקתם של ארבעה שחקנים, שניים מכל קבוצה.

במוקד האירוע עמד האולסטאר של הפיסטונס, ג'יילן דורן, שהורחק יחד עם הסנטר המחליף שלו אייזאה סטיוארט. בצד של ההורנטס נזרקו החוצה מוסא דיאבטה ומיילס ברידג'ס. האירוע התרחש באמצע הרבע השלישי, מיד לאחר שדיאבטה ביצע עבירה על דורן.

הסנטר של דטרויט הגיב בכעס והרחיק את דיאבטה עם ידו אל אזור הפנים, מה שהצית במהירות עימות שכלל חילופי אגרופים, דחיפות וכניסת שחקנים ואנשי צוות משני הספסלים בניסיון להפריד. צוות השיפוט נאלץ להתערב ובסיומה של הדרמה נרשמו ארבע הרחקות.

על אף הסערה, דטרויט הצליחה לשמור על קור רוח ולהשלים ניצחון ביתי 104:110. מי שהוביל את הפיסטונס היה שקייד קנינגהאם, שסיפק הופעה מצוינת עם 33 נקודות והיה הגורם המרכזי להכרעה בדקות הסיום. הפיסטונס רשמו ניצחון חשוב במאבקם במזרח, אך סיום המשחק הותיר טעם מר בעקבות האירועים האלימים, והעונשים הנוספים מצד הליגה עוד עשויים להגיע.

