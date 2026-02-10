4 הורחקו: קטטה ענקית בדטרויט נגד שארלוט

עצבים גבוהים במיוחד נרשמו הלילה (בין שני לשלישי) במשחק בין שתיים מהקבוצות המרעננות של המזרח, דטרויט ושארלוט, כשעימות אלים ברבע השלישי הוביל לקטטת ענק ולהרחקתם של ארבעה שחקנים, שניים מכל קבוצה.

במוקד האירוע עמד האולסטאר של הפיסטונס, ג'יילן דורן, שהורחק יחד עם הסנטר המחליף שלו אייזאה סטיוארט. בצד של ההורנטס נזרקו החוצה מוסא דיאבטה ומיילס ברידג'ס. האירוע התרחש באמצע הרבע השלישי, מיד לאחר שדיאבטה ביצע עבירה על דורן.

הסנטר של דטרויט הגיב בכעס והרחיק את דיאבטה עם ידו אל אזור הפנים, מה שהצית במהירות עימות שכלל חילופי אגרופים, דחיפות וכניסת שחקנים ואנשי צוות משני הספסלים בניסיון להפריד. צוות השיפוט נאלץ להתערב ובסיומה של הדרמה נרשמו ארבע הרחקות.

על אף הסערה, דטרויט הצליחה לשמור על קור רוח ולהשלים ניצחון ביתי 104:110. מי שהוביל את הפיסטונס היה שקייד קנינגהאם, שסיפק הופעה מצוינת עם 33 נקודות והיה הגורם המרכזי להכרעה בדקות הסיום. הפיסטונס רשמו ניצחון חשוב במאבקם במזרח, אך סיום המשחק הותיר טעם מר בעקבות האירועים האלימים, והעונשים הנוספים מצד הליגה עוד עשויים להגיע.