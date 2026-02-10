יום שלישי, 10.02.2026 שעה 07:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
26%6340-589353אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%5739-625353אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
56%6003-592952לוס אנג'לס לייקרס
49%5660-566851לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

מיצ'ל הכריע מול יוקיץ', קליבלנד ניצחה את דנבר

הקאבס ניצחו 117:119 על הנאגטס, הרכז (32 נק') והארדן (22) גברו על טריפל דאבל של יוקיץ'. אדוארדס קלע 30 בניצחון מינסוטה, 33 וחיוך גם לקנינגהאם

|
דונובן מיצ'ל עולה לסל (רויטרס)
דונובן מיצ'ל עולה לסל (רויטרס)

עוד רגע פגרת האולסטאר איתנו וזה אומר שאנחנו מתקרבים לישורת השנייה והאחרונה של העונה ב-NBA, כאשר גם הלילה (בין שני לשלישי) נערכו לא מעט משחקים מסביב לליגה. רף חצי הדרך כבר נחצה מזמן, וכל קבוצה ממשיכה להילחם על המקום שלה במטרה לסיים כמה שיותר גבוה, או אולי נמוך בשאיפה לקבל בחירת דראפט גבוהה.

דנבר נאגטס (34:20) – קליבלנד קאבלירס (33:21) 119:117

מותחן ענק בדנבר הסתיים עם ניצחון דחוק של הקאבס, כשדונובן מיצ’ל נתן את הניצחון עם שתי קליעות עונשין מדויקות שנייה לסיום. בכללי, הכוכב הגדול קלע 32 נקודות וחילק 10 אסיסטים, כשג’יימס הארדן תרם 22 נק’, 10 ריב’ ו-7 אס’, וג’ארט אלן קלע 22 נק’ והוריד 13 ריב’. בצד השני, ניקולה יוקיץ’ רשם 22 נק’, 14 ריב’ ו-11 אס’, אך גם איבד כדור מכריע ברגעים האחרונים.

גג'יימס הארדן מול ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

שארלוט הורנטס (29:25) – דטרויט פיסטונס (39:13) 110:104

אחרי תשעה ניצחונות רצופים, המארחת נכנעה לזו שבמקום הראשון במזרח, וזו שרשמה ניצחון שני ברציפות. הפיסטונס שמו סוף לחגיגה הגדולה של שארלוט בתקופה האחרונה בזכות 33 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים של קייד קנינגהאם, כשדאנקן רובינסון הוסיף 18 נקודות, מה שמפתיע שרק עם שלשה אחת. בצד השני, ברנדון מילר קלע 24 נקודות אצל המפסידה, לאמלו בול הוסיף 20 נק’ משלו.

קייד קנינגהאם בפעולה (רויטרס)קייד קנינגהאם בפעולה (רויטרס)

מיאמי היט (28:27) – יוטה ג’אז (17:37) 115:111

ניצחון די מפתיע ליוטה בפלורידה, כאשר כל חמשת שחקני החמישייה קלעו בספרות כפולות, בנוסף לעוד שני שחקנים מהספסל. ג’ארון ג’קסון ג’וניור היה מעל כולם במשחקו השני בלבד במדים החדשים שלו עם 22 נקודות, כשלאורי מרקאנן הוסיף 17 נקודות ו-8 ריבאונדים. אנדרו וויגינס קלע 26 נקודות אצל ההיט, באם אדבאיו הוסיף 23 נק’ ו-11 ריבאונדים.

באם אדבאיו מטביע (רויטרס)באם אדבאיו מטביע (רויטרס)

אורלנדו מג’יק (28:24) – מילווקי באקס (21:30) 99:118

קבוצה אחת שכן ניצחה והיא מפלורידה היא אורלנדו, שחיברה ניצחון שלישי ברציפות והחזירה את הבאקס למסלול ההפסדים. פאולו באנקרו הסתפק ב-11 נקודות בלבד, אבל אנתוני בלאק ודזמונד ביין תרמו במקומו עם 26 ו-25 נקודות בהתאמה. קווין פורטר ג’וניור קלע 28 נקודות אצל מילווקי, שעדיין חסרים את יאניס אנטטקומפו, אבל לפחות הצליחו להשאירו עד תום העונה. קאם תומאס ערך בכורה וקלע 4 נק’.

מוריץ ואגנר עולה לסל (רויטרס)מוריץ ואגנר עולה לסל (רויטרס)

מינסוטה טימברוולבס (33:22) – אטלנטה (26:29) 116:138

המארחת חזרה למסלול הניצחונות כשכל שחקני החמישייה קלעו בספרות כפולות, וגם מהספסל שני שחקנים עשו דבר דומה. אנתוני אדוארדס תפר 30 נקוודת, ג’וליוס רנדל הוסיף טריפל דאבל של 18 נק’, 12 ריב’ ו-10 אס’ וגם רודי גובר וגם ג’יידן מקדניאלס הוסיפו 18 נק’ כ”א. סי ג’יי מקולום התפוצץ בצד השני עם 38 נקודות, אבל זה כמובן לא הספיק וההוקס רשמו הפסד שני ברציפות.

שחקני מינסוטה מאושרים (רויטרס)שחקני מינסוטה מאושרים (רויטרס)

ניו אורלינס פליקנס (15:40) – סקרמנטו קינגס (12:43) 94:120

מפגש בין שתי הקבוצות הגרועות במערב, אולי גם הגרועות בליגה, הסתיים עם הפסד 13 ברציפות (!) של החבורה מקליפורניה, ודווקא ניצחון שני ברציפות של המארחת. טריי מרפי המשיך בכושר הנפלא שלו עם 21 נקודות ו-7 אסיסטים, כשזאיון וויליאמסון הוסיף 18 נק’. בצד השני, 17 נק’ של ראסל ווסטברוק לא הספיקו, כשמקסים ריינאד הוסיף 21 נק’ משלו.

