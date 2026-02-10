יום שלישי, 10.02.2026 שעה 08:23
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"לא הגיע לנו להפסיד, הכל פתוח. לא נרים ידיים"

בית"ר מאוכזבת, אבל אופטימית אחרי ההפסד לב"ש. במועדון מסבירים את היעדרות אצילי ("מה יש להסתיר?"). אנטווי סגור ובדרך לקבוצה, מנדי יחתום באשדוד

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)

בבית”ר ירושלים יצאו אמש (שני) מטוטו טרנר בתחושת פספוס לאחר ההפסד להפועל באר שבע, כשבמועדון משוכנעים כי ניתן היה לסיים את המשחק לפחות עם נקודה, אך לבסוף הם נכנעו 2:1 במשחק העונה. בדקות הסיום הפעילה בית”ר לחץ כבד על המארחת וגרמה לבאר שבע לסגת לאחור.

הזדמנות משמעותית של לוקה גדראני בנגיחה וכדורים רבים ברחבה היריבה כמעט והובילו לשוויון, אך בסיום הירושלמים נותרו עם הפסד ועם כדור אחד בלבד למסגרת, שהפך לשער של גרגורי מורוזוב. בבית וגן סיכמו את התחושות: “אנחנו לא מרימים ידיים, יש עוד הרבה משחקים עד לסיום העונה, שיחקנו במגרש קשה, לא היינו רחוקים מלצאת עם נקודה, מאוכזבים, אבל כבר עם הפנים למשחק הבא מול מכבי תל אביב”.

הירושלמים חסרו את עומר אצילי, שנעדר בשל פציעה. במועדון ביקשו להבהיר כי אין כל ניסיון להסתיר מידע בנושא. גורם במועדון אמר: “עומר נפצע בסוף האימון לפני המשחק מול אשדוד, פציעה בשריר הארבע ראשי, הוא עדיין סובל מכאב, הוא יחלים ויחזור, זה עניין של זמן, מה יש לנו להסתיר פה?”

ברק יצחקי: "לא מצליחים לנצח אותם בתקופתי"

אנטווי יגיע, מנדי יעבור לאשדוד

הפער מבאר שבע עומד על ארבע נקודות בלבד ובבית״ר מדגישים כי מאבק האליפות עדיין פתוח לחלוטין. בתוך יום-יומיים צפוי המגן הימני נאנה אנטווי, שעל מועמדותו נחשף לראשונה ב-ONE, להצטרף לקבוצה, בעוד שאריאל מנדי, שעוזב, צפוי לחתום באשדוד לאחר שבית”ר סייעה לו במעבר הצפוי לדרומיים במהלך חלון ההעברות.

דור חוגי הודיע לצוות המקצועי כי ברצונו להישאר בבית״ר, אך בירושלים מודעים לכך שעד לסגירת החלון הכל עוד עשוי להשתנות. בחזרה למשחק אתמול, מבחינה מקצועית, במועדון ראו נקודות חיוביות במחצית הראשונה, כאשר אילסון טאברש תפקד היטב במרכז המגרש והתכנית של ברק יצחקי עבדה במחצית הראשונה ובפתיחת המחצית השנייה.

הפנים למכבי ת”א

לאחר מכן חלה ירידה ביכולת ובאר שבע לקחה את המושכות. ברק יצחקי ערך חילופים ונראה היה שבית״ר מסוגלת לחזור למשחק, אבל היה חסר משהו בסיומת של ההתקפה של הירושלמים.  יונתן עוזר שהחליף את מיגל סילבה הוכיח שהוא ראוי, האם הוא יפתח מול מכבי תל אביב? לא בטוח.

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)

בצוות המקצועי מזהים בעיה בחלק הקדמי ומבינים כי יש צורך בפתרונות מהירים לקראת המפגש הקרוב מול מכבי תל אביב. בבית וגן קיימת דאגה מהיכולת של ג’ונבוסקו קאלו בתקופה האחרונה, בנוסף נדמה שטימוטי מוזי מתקשה להיכנס לנעליו של אצילי באגף הימני.

בירושלים סיכמו: “אם מסתכלים על כל המשחק, לא בטוח שהגיע לנו להפסיד, מעצבן שגם בשריקות הקטנות של ספיר ברמן זה הלך לכיוון אחד, הקהל היה חסר לנו, זה הורגש, אנחנו לא מחפשים תירוצים, לא מדברים במונחים של משבר והראש כבר במשחק מול מכבי בטדי”.

