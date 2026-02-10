הפועל באר שבע הציגה: ככה לוקחים אליפות

אחרי הניצחון בגביע על ריינה, הפועל באר שבע הגיעה מוכנה למשחק העונה והצליחה לעמוד באתגר הגדול ולנצח את בית״ר ירושלים עם 1:2 בטרנר. החבורה של רן קוז’וק גברה אמש (שני) על זו של ברק יצחקי מהמקום השני ובכך הגדילה את הפער ממנה לארבע נקודות ושמרה על פער תשע נקודות ממכבי ת״א השלישית בצמרת הטבלה.

בשבת ב״ש תנסה להמשיך את המומנטום שמצפה לה מוקש גדול בדמות הדרבי הדרומי מול מועדון ספורט אשדוד. איציק כלפי ודובב גבאי בפרק חדש בפודקאסט הפועל ב״ש בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים את משחק העונה מול הירושלמים.

על המצטיינים במשחק, השינויים שעשה רן קוז’וק בהרכב, התרגול באימון המסכם על קרנות משם הגיע שער הניצחון של בלוריאן, העוצמות שמביאים צמד הקשרים ונטורה את קאנגווה ומתי הזמבי ימריא למולדתו לחגוג את הפיכתו לאבא?

עוד בפרק: סגירת חלון ההעברות, איך מוחמד אבו רומי וג’בון איסט יתרמו לקבוצה, פרטים נוספים על השחקן הזר שבבאר שבע מתלבטים האם לצרף ביממה הקרובה וכל ההכנות לקראת המוקש נגד מועדון ספורט אשדוד במחזור הבא. האזנה נעימה.