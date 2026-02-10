יום שלישי, 10.02.2026 שעה 00:53
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5597-598751דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
58%6154-630453קליבלנד קאבלירס
57%6065-613153פילדלפיה 76'
53%5678-565749אורלנדו מג'יק
48%6408-634554אטלנטה הוקס
48%6126-628654שארלוט הורנטס
48%6470-633654שיקגו בולס
45%6482-651355מיאמי היט
44%5759-557450מילווקי באקס
29%5857-552351ברוקלין נטס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
26%6340-589353אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%5739-625353אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
65%6242-644254דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
56%6115-626854גולדן סטייט ווריורס
56%6003-592952לוס אנג'לס לייקרס
56%6370-653755מינסוטה טימברוולבס
49%5660-566851לוס אנג'לס קליפרס
45%6271-616853פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
35%6175-599352ממפיס גריזליס
30%6712-632553יוטה ג'אז
27%6293-596852ניו אורלינס פליקנס
24%6497-600454סקרמנטו קינגס

קיובן התאחד עם משקיעים כדי לרכוש את דאלאס

דיווח: לאחר יותר משנתיים, בעלי המאבריקס בעבר רוצה להשיב את השליטה במועדון לידיו אחרי שמכר את רוב המניות למרים אדלסון עבור 3.5 מיליארד דולר

|
מארק קיובן לצד שחקני דאלאס מאבריקס (רויטרס)
מארק קיובן לצד שחקני דאלאס מאבריקס (רויטרס)

האם אנחנו בדרך לרעידת אדמה ספורטיבית ב-NBA? אחרי יותר משנתיים בה היה רק בעל מניות מינוריות בדאלאס מאבריקס, מארק קיובן רוצה להשיב את הקבוצה לידיו, כשהתאחד עם משקיעים על מנת לרכוש את המועדון, כך לפי דיווח של מארק שטיין.

שטיין, הנחשב לאחד הכתבים הבכירים בכל הקשור לליגת הכדורסל הטובה בעולם, דיווח כי קיובן, שאחראי על העניינים המקצועיים בקבוצה, פועל על מנת להשיב את השליטה לידיו, זאת כשלפני קצת יותר משנתיים מכר את המועדון תמורת 3.5 מיליארד דולר.

לפי שטיין, נציג הקרוב לחתנה של אדלסון, פטריק דומונט שמוביל בפועל את המועדון, אמר לו כי “המשפחה עדיין מתרגשת מהעתיד של הפרנצ’ייז והעידן החדש בהובלת קופר פלאג”. כזכור, פלאג נבחר בבחירה הראשונה בדראפט האחרון, כשהוא הפך במהרה לפנים החדשות של המאבריקס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
