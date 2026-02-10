יום שלישי, 10.02.2026 שעה 00:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
הגיבה מהר: בני ריינה צירפה קשר מהליגה הצ'כית

במועדון עוד לא הספיקו להתאושש מה-4:0 למכבי ת"א, וכבר הודיעו על צירופו של כריסט טייהי (27'). רשם העונה במדי באניק אוסטרבה 10 הופעות ושער אחד

|
בני ריינה (חג'אג' רחאל)
בני ריינה (חג'אג' רחאל)

מכבי בני ריינה חווה עונה לא פשוטה בלשון המעטה. אמש (שני) הקבוצה הובסה 4:0 למכבי ת”א, וכשהיא במקום האחרון בטבלה עם 11 נקודות בלבד, במועדון הצפוני התחזקו לקראת הישורת האחרונה של העונה.

בריינה עוד לא התאוששו מההפסד לצהובים, ומיד הודיעו על צירופו של השחקן הצרפתי, כריסט טייהי, לשורות הקבוצה. טייהי בן ה-27 משחק בעמדת הקשר האחורי, והגיע לקבוצה מבאניק אוסטרבה הצ’כית.

הקשר רשם העונה במדי הקבוצה הצ’כית 10 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שער אחד. כעת הוא יצטרף לחוליית הקישור של אדהם האדיה בתקווה לנסות להציל את הקבוצה מירידת ליגה בסוף העונה.

