המכונית החשמלית המלאה של פרארי כבר כאן

עולם הרכב עומד בפני רגע היסטורי, כזה שלא קורה בכל עשור. אחרי עשרות שנים שבהן מנועי V8 ו-V12 רועמים היו הסימן המסחרי שלה, Ferrari מתכוננת להשיק לראשונה בתולדותיה מכונית ספורט חשמלית מלאה. הדגם החדש, שנחשף בשם Luce – "אור" באיטלקית – כבר מסומן כאחת המכוניות המסקרנות והמדוברות ביותר של 2026, כזו שעשויה להגדיר מחדש מהי פרארי בעידן החשמלי.

החשיפה הרשמית מתוכננת לחודש מאי הקרוב, אך בינתיים האיטלקים בחרו לטפטף פרטים ולהדליק את הדמיון. בשלב זה נחשף בעיקר תא הנוסעים, יחד עם הצהרה שאפתנית במיוחד: טכנולוגיה פורצת דרך, עיצוב ייחודי וחוויית נהיגה שתשמש רף חדש לקטגוריה. מילים גדולות – אבל כשמדובר בפרארי, קשה להתעלם מההבטחה.

מי שמצפה לעוד וריאציה על עיצובי החברה הקיימים עשוי להיות מופתע. ה-Luce מתוכננת להיות שונה מהיסוד מאחיותיה, בעיקר מבפנים. הקווים מינימליסטיים, כמעט עתידניים, עם פחות עומס ויותר ניקיון עיצובי – גישה שמוכרת מדגמי פרימיום חשמליים, אך כאן מקבלת טוויסט איטלקי רגשי וספורטיבי.

באופן יוצא דופן, פרארי לא הסתפקה בסטודיו העיצוב הפנימי שלה, Centro Stile, ושיתפה פעולה עם LoveFrom – סטודיו אמריקאי המתמחה בממשקי משתמש, שהוקם בידי ג’וני אייב, מי שעיצב את האייפון. התוצאה מורגשת מיד: סביבת נהג שנראית יותר כמו מוצר טכנולוגי מתקדם מאשר מכונית מסורתית, עם חשיבה עמוקה על חוויית שימוש ואינטואיטיביות.

לוח המחוונים וההגה ממחישים זאת היטב. מצד אחד, קווים נקיים ומסכים דיגיטליים בטכנולוגיית OLED; מצד שני, אלמנטים שמזכירים שורשים מוטוריים ברורים – מד G-Force, גרפיקה המדמה שעונים אנלוגיים וה-manettino המפורסם לבחירת מצבי נהיגה. זהו חיבור מעניין בין עתיד חשמלי קריר לבין DNA מרוצים חם.

גם בחומרים נרשמת קפיצת מדרגה. בתא הנוסעים נעשה שימוש נרחב באלומיניום ממוחזר וחומרים בני-קיימא, אך כאלה שמבטיחים עמידות גבוהה במיוחד לשריטות ולשחיקה. פרארי מדברת על יוקרה "נצחית", כזו שלא רק נראית יוקרתית ביום המסירה – אלא נשארת כך לאורך שנים.

ה-manettino נשאר במרכז הבמה ומציע מצבי נהיגה Ice, Wet, Dry, Sport ו-ESC Off, שמרמזים על אופי ספורטיבי קיצוני גם ללא מנוע בעירה. לצד זאת, בניגוד למגמה של ביטול כפתורים, כאן דווקא נשמרו מתגים פיזיים, כדי לצמצם תלות במסך בזמן נהיגה מהירה. אפילו האיתותים משולבים בהגה באמצעות שני כפתורים עגולים, פתרון יוצא דופן שמדגיש את החשיבה מחוץ לקופסה.

הקונסולה המרכזית חושפת עוד נגיעות ייחודיות: מפתח זכוכית עם מסך מובנה ולוגו מואר, בורר הילוכים קומפקטי עשוי זכוכית ומשוטים גדולים מאחורי ההגה. ארבעה מתגי חלונות מרמזים שה-Luce תהיה בעלת ארבעה מושבים – רמז ברור לכך שמדובר ב-GT ספורטיבית ולא בקופה דו-מושבית קלאסית.

מבחינה טכנולוגית, הנהג והנוסעים יקבלו שלושה מסכים שונים: לוח מחוונים משולב דיגיטל-אנלוגי המחובר ישירות להגה, מסך מרכזי הנע על ציר וניתן להטיה לכיוון הנהג או הנוסע, ואף פאנל שליטה אחורי ליושבים מאחור. כל אלו יוצגו בפונט ייעודי שפיתחה פרארי במיוחד לדגם – עוד ניסיון לייצר זהות ברורה גם בפרטים הקטנים.

ומה לגבי הביצועים? אף שטרם נחשפו נתונים רשמיים, ההערכות מדברות על ארבעה מנועים חשמליים והספק כולל של כ-1,000 כוחות סוס. אם המספרים הללו יתממשו, מדובר במכונית שתשלב תאוצה של מכונית-על עם שימושיות של GT ארבעה מושבים. במילים אחרות: לא רק החשמלית הראשונה של פרארי, אלא אולי אחת המהפכות הגדולות בתולדות המותג. אחי, נראה שב-2026 כולנו נדבר עליה.

