מכבי עירוני ר"ג ניצחה 80:87 את אליצור רמלה

היום שוב יום שני, וזה אומר שאנחנו חוזרים למחזור משחקים נוסף של ליגת אתנה. השבוע נשמר הסטטוס קוו בצמרת, כאשר מכבי עירוני רמת גן ניצחה את אליצור רמלה, וגם מכבי בנות אשדוד, הפועל ראשון לציון, מכבי חיפה והפועל ירושלים יצאו כשידן על העליונה.

משחקי הבית העליון

אליצור רמלה – מכבי עירוני רמת גן 87:80

אליצור רמלה הפסידה בביתה 87:80 למכבי עירוני רמת גן. בתחילת הרבע האחרון התוצאה עמדה על 61:68 לטובת המובילה.

קלעו לרמלה: עדן רוטברג 27 נקודות, מיקיה הריגן (10 ריבאונדים) 12, ג׳ני סימס (7 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 11, ליאור גרזון 9, אראלה גבירנטס (9 אסיסטים) 9, צ׳לסי נלסון 6, אלני בוסגנה 4 ומאי רווח 2.

קלעו לרמת גן: ויקטוריה ויויאנס (8 ריבאונדים) 27 נקודות, טיאה גרוסיץ׳ (6 ריבאונדים) 22, שיר תירוש 13, אימארי תומס 11, אליס חתוקאי (6 ריבאונדים) 7, גילי אייזנר (6 ריבאונדים, 8 אסיסטים) 5 ופאולה סטרוטמן 2.

מכבי רמת גן (ספי מגריזו)

שחקניות רמת גן מאושרות (ספי מגריזו)

מכבי בנות אשדוד – בנות בני פתח תקווה 63:74

מכבי בנות אשדוד ניצחה בביתה 63:74 את בנות בני פתח תקווה באולם הקריה באשדוד. הרבע השלישי נפתח בנקודה יתרון לאשדוד 54:55. היתרון המרכזי של אשדוד היה באחוזים מהשדה 47 לעומת 36 לפתח תקווה.

קלעו לאשדוד: קסניה מלשקה 20 נקודות 8 ריבאונדים, דור סער 15 נקודות 6 אסיסטים, קורטני ריינג’ 14 נקודות 13 ריבאונדים, מאיה זילברשלג 13 נקודות 7 ריבאונדים, הדר חדד 8 נקודות 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, ואלבינה רז’בה 4 נקודות.

קלעו לפתח תקווה: ספרקל טיילור 20 נקודות, דניאל אדאמס 13, 10 ריבאונדים, בויאנה קובסביץ 13, 9 ריבאונדים, מאי דיין 8 נקודות, מליסה דיווקנה 5 נקודות, אופיר קסטן רז 2 נקודות 6 ריבאונדים, 5 אסיסטים ונועה וואשדי 2 נקודות.

גבירנטס חודרת לסל (ספי מגריזו)

הפועל ראשל”צ – אליצור חולון 68:90

הפועל ראשון לציון ניצחה את אליצור חולון 68:90 באולם גן נחום בראשל”צ. הרבע השני היה מצוין מבחינה התקפית למארחת שניצחה בו 22:33 ובסך הכל 36:49 לטובתה. הרבע השלישי הסתיים גם הוא בשליטה ברורה של המקומיות ביתרון 50:70 לטובתן. ראשון לציון עם 45 אחוזים מהשדה, 45 ריבאונדים, 13 חטיפות לעומת 33 אחוז בלבד, 34 ריבאונדים ו-8 חטיפות לחולון.

קלעו לראשון לציון: טל לב 17 נקודות, מורגן בייטי ועדן ציפל (9 אסיסטים) 14 נקודות, דייזי ריי יאנג 11 נקודות, סנז׳נה בוגיצ׳ביץ׳ (10 ריבאונדים) 10 נקודות, אנסטסיה בולדירבה (9 ריבאונדים) ויערה יצחקי 9 נקודות כ״א, לינוי רביע ורומי אלבז 3 נקודות כ״א.

קלעו לחולון: ליה בראון (7 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 18 נקודות, אליסה ברון (6 אסיסטים) 16 נקודות, שקיילה ג׳וזף (9 ריבאונדים) 11 נקודות, צליל וטורי 7 נקודות, אמי רינת ואיילה אורן 6 נקודות כ״א, אומי דיאלו ומעיין כהן 2 נקודות.

דור ההמשך ביציע (ספי מגריזו)

משחקי הבית התחתון

במשחק הראשון בבית התחתון, אירחה מכבי כרמיאל את מכבי חיפה ובמשחק השני, הפועל לב ירושלים אירחה את הפועל באר שבע דימונה.

מכבי חיפה – מכבי כרמיאל 68:69

מכבי חיפה ניצחה בחוץ את מכבי כרמיאל 68:69. המשחק בכרמיאל היה צמוד כבר מהרבע הראשון, שהסתיים ב-23:24 לטובת המארחת. המחצית הסתיימה ביתרון נקודה 41:42 לאורחות מחיפה, ועד לסיום הרבע השלישי הצליחו להגדיל את היתרון ל-48:53. שלשה חשובה של מיטשל, עם 21 שניות לסיום, צמצמה את היתרון של החיפאיות לנקודה אחת בלבד, מה שגם הייתה התוצאה בסיום המשחק. זהו ניצחון שני לחיפה בבית התחתון.

עדן רוטברג (ספי מגריזו)

בחיפה הצטיינו סלרס עם 31 נקודות, 8 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, ולצידה מונונגה עם 14 נקודות, 13 ריבאונדים ו-2 אסיסטים.

עוד קלעו לחיפה: לאשה פטרי 13 נקודות, נור כיוף 4 נקודות, טיאה פרסלי 2 נקודות, נעמה הלוי 3 נקודות ואמליה רמביסווסקה 3 נקודות.

צ'לסי מיטשל הובילה את קלעיות כרמיאל עם 20 נקודות ולצידה בלטה אלישיה ג'נקינס עם 18 נקודות ו-10 ריבאונדים.

עוד קלעו לכרמיאל: ניצן עמאר 12 נקודות ו-7 ריבאונדים, סופיה גומז 6 נקודות, אופיר לביא 5 נקודות, גבריאלה ניקיטינייטה 5 נקודות ויעל טויטו 2 נקודות.

הפועל ירושלים – הפועל ב”ש 66:78

הפועל ירושלים ניצחה את האחרונה בטבלה, הפועל ב"ש דימונה, 66:78. הרבע הראשון הסתיים ביתרון 2 נקודות בלבד לירושלמיות, 14:16. ברבע השני פתחה ירושלים פער עד ל-26:45 בסיום המחצית. המארחת המשיכה לשמור על ההובלה גם במהלך הרבע השלישי, שהסתיים בתוצאה 42:56. במהלך הרבע הרביעי הצליחו שחקניות ב"ש דימונה לצמצם את ההפרש ל-10 נקודות, אבל השחקניות של דרליאצ'ה שמרו על ההובלה עד ל-66:78 בסיום המשחק, כשהן ממשיכות להוביל את הבית התחתון, והפועל ב"ש דימונה מתקרבת לליגה השנייה.

דסטני ליטלטון, שעלתה מהספסל, הצטיינה בירושלים עם 23 נקודות, 6 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. בנוסף, סוואנה ווילקינסון הצטיינה גם היא עם 22 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים.

אראלה גבירנטס (ספי מגריזו)

עוד קלעו לירושלים: מיכאלה לזיץ' 8 נקודות, הדר מור יוסף 6 נקודות, ג'וי אוסינגוואי 6 נקודות, זיומארה מוריסון 5 נקודות, נטע מישר 4 נקודות, נוגה הרן 3 נקודות ואניה פוקס – רובטין נקודה אחת.

קלעו לב"ש דימונה: קריסטל ברדפורד 19 נקודות ו-10 ריבאונדים, אבינה ווסטברוק 16 נקודות, 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, טטיאנה יורקביצ'וס 14 נקודות ו-11 ריבאונדים, אופק טלקר 12 נקודות, מאי בייקו-זמל ותמר כהן 2 נקודות כל אחת ושדא כנעאן נקודה אחת.