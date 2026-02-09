"לנצח את בית"ר פעמיים העונה אומר הרבה עלינו"

הפועל באר שבע עשתה הערב (שני) צעד חשוב לעבר זכייה באליפות כשניצחה 1:2 את בית”ר ירושלים באצטדיון טרנר. הדרומיים פתחו פער של ארבע נקודות מהקבוצה מהבירה. נציין שבת זוגו של קינגס קאנגווה ילדה היום, אבל קשר הדרומיים צפוי להישאר בארץ. בסיום דיבר המאמן רן קוז’וק על הניצחון החשוב של האדומים.

רן קוז'וק שיתף בסיום: "צעד גדול לעבר המטרה, לנצח את בית"ר בפעם השנייה העונה זה אומר הרבה עלינו. שמעתי את אלי בהתחלה ואני מסכים איתו לגבי הקהל. טרנר היה באוויר, בחימום אני יושב בחדר והכיסא שלי קופץ. לקהל יש את היכולת לדחוף אותנו קדימה, לכל אורך המשחק הוא היה שם ביג טיים, ואני שמח שהחזרנו להם”.

“זה ניצחון גדול וחשוב, אבל זה עוד אחד בדרך, להפיק לקחים ולהמשיך הלאה. כל הנקודות חשובות, של ניצחון, של תיקו, אפילו של הפסדים, הנקודות למחשבה. אנחנו מאוד חזקים ודבוקים, שום דבר לא מזיז אותנו. החוסן המנטלי שהיה הרבה ממנו הפעם, אני חושב שעוד חוסן היה בדקות האחרונות להזיז ולא לנסות ארוכים, אם היינו מזיזים היינו מסיימים עם מצבים קלים, וגם זה חוסן מנטלי", הוסיף.

החגיגות של שחקני הפועל באר שבע בסיום (מרטין גוטדאמק)

מאמן ב"ש המשיך: "אנחנו נבנים מהפסד האליפות בשנה שעברה, אנחנו נבנים מזה. מדברים על זה שהיינו שם ולא לקחנו, בודקים את עצמנו כל יום, מדברים על זה, גם אני כמאמן, הצוות, בטח השחקנים. נרצה להיות שם עד הסוף, לשמח את הקהל, את העיר, את הדרום, את עצמנו. אני מכיר את הנפשות הפועלות, זה יחזק את בית"ר”.

“מכבי ת”א לא יצאה מהמאבק”

“מכיר את אלמוג, את ברק, את ברק הבוס הגדול, זה יחזק את בית"ר, מי שחושב אחרת משלה את עצמו. בית"ר תפיק לקחים ותצא מזה חזקה, צריך לזכור שהיא עשתה חיים קשים ללא מיגל סילבה ועומר אצילי. מכבי ת"א אף פעם לא יצאה מהמרוץ, אתם מכירים את מכבי ת"א, זה ארגון שלא יוצא לעולם מהמאבק, אף פעם".

קוז'וק סיכם: "אנחנו יודעים לשחק על האיכויות שלנו, למכבי ת"א היה מסע מאוד קשה באירופה, חוץ גם שאתה בבית, וידענו שזה ייגמר והיא תהיה טרייה ותביא את האיכות, אותנו זה דוחף למעלה אז אנחנו נקווה לעלות למעלה. אין מאמן שחתום על דאבל בהפועל ב"ש? זה יכול היה להיות שנה שעברה, אבל זה לא קרה. זה חלום, כן? לא אשקר. אבל בסוף החלומות נבנים ממחר, אז אנחנו צריכים לבוא מחר, ליהנות, לחבק את הניצחון, אין ספק, אבל כבר ממחר לבוא כצוות ואני כמאמן להבין איך יוצאים למשחק הבא שהוא בחוץ וקשה נגד אשדוד, ואוספים עוד שלוש נקודות לתוך הקופה".

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם איגור זלאטנוביץ' (רדאד ג'בארה)

בלוריאן: “מקווה לעזוב עם דאבל”

אור בלוריאן, כובש שער הניצחון, אמר: "תחושות אדירות, אני בטוח שחוגגים ואני מפספס עכשיו את החגיגות, היה משחק קשוח, צמרת מה שנקרא, שמח שניצחנו. אין מרגש כמו שער ניצחון, זה קרה יחסית גם קצת זמן אחרי הגול שלהם, והייתי באזור בגול שלהם, אז שמח שכבשתי. דיברנו על להיות אינטנסיביים ולנצח מאבקים כי ידענו שבית"ר מאוד אגרסיבית, בסוף זה גם הכריע את המשחק”.

“יש עוד זמן, הליגה עוד ארוכה, פלייאוף, משחקים נגד מכבי, חיפה, הפועל, בית"ר. מכבי אי אפשר להספיד לעולם, גם הפועל ת"א בתמונה, היא קרובה מאוד, יש עוד המון משחקים. נפגש נגד כולן, זה יהיה עד הסוף. לא סוד שסיכמתי את התנאים לקיץ, מקווה שזה ייסגר בקרוב בעזרת השם, זה לא סגור ב-100% ואני כרגע פה מחויב לקבוצה. מקווה לעזוב עם דאבל, כמה שיותר יותר טוב", סיכם.