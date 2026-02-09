יום שני, 09.02.2026 שעה 23:15
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"לא נכון להגיד משבר, אליפות עושים, לא מדברים"

מאמן בית"ר, ברק יצחקי, אחרי ה-2:1 לב"ש: "להבדיל מבאר שבע, מ-2008 לא היינו בצמרת פעם אחת, אני מתמודד עם הציפיות שיצרנו לעצמנו ולא מתלונן"

|
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים ספגה הערב (שני) הפסד 2:1 מאכזב במיוחד מול הפועל באר שבע באצטדיון טרנר. הקבוצה מהבירה הגיעה ללא עומר אצילי ומיגל סילבה והצליחה להשוות זמנית את התוצאה, אך ראתה את מוליכת הטבלה פותחת פער של ארבע נקודות בסיום.

ברק יצחקי שיתף בסיום ההפסד: "אם ככה מתחילים את הראיון אחרי משחק כזה שלנו אז המצב לא טוב. עשינו משחק טוב, במגרש הכי קשה בארץ, ולהתחיל איתי בשאלה על משבר זה לא נכון, הייתה פשלה גדולה ומאוד קשה בגביע ואנחנו מאוכזבים מזה, אבל ציפיתי שקודם נדבר על המשחק”.

“הנקודות שהשארנו זו עובדה, היינו במשחק ברוב השלבים שלו, התוכנית שלנו שהיא שונה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל עבדה בצורה טובה, לחצנו אותם בצורה נהדרת ובטח בחצי הראשון הצלחנו להביך אותם. הובלנו אותם לאחור, ולא כל קבוצה יכולה לעשות את זה בטח בטרנר", הוסיף.

ברק יצחקי (מרטין גוטדאמק)ברק יצחקי (מרטין גוטדאמק)

“מ-2008 בית”ר לא הייתה בצמרת”

עוד מהמאמן: "אנחנו עדיין נמצאים שם, להזכיר לכם שההפרש הוא רק ארבע נקודות. זה מאכזב, אבל יש עוד המון משחקים עד סוף הסיבוב וגם פלייאוף, שני מפגשים ישירים. אף אחד לא היה חושב שנהיה איפה שאנחנו בתחילת העונה, אבל עם האוכל בא התיאבון, לא רוצה לחשוב על המילה משבר. אנחנו נמצאים במקום שאנו נמצאים בזכות, זה מוקדם לדבר על אליפות, יש משפט שהוא אמנם קלישאה, אבל הוא אמיתי”.

“אליפות לא מדברים, אליפות עושים. צריכים לעבוד הרבה יותר קשה, מ-2008 המועדון הזה לא היה בצמרת לדעתי שנה אחת, להבדיל מהפועל ב"ש, הקבוצה מאז שאלונה הגיעה שם, זכתה, אירופה, לחצים, אנחנו לא. אני מתמודד עם הציפיות שיצרנו לעצמנו, גאה בשחקנים שלי. אני רוצה לנצח כי אני ווינר ולא הגיע לנו להפסיד, אבל החצי הראשון היה הכי קצבי בליגה העונה".

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)

יצחקי סיכם: "אלו המשחקים שצריך לנצח בשביל לקחת אליפות, בוודאי. אין שאלה בכלל. חייבים לנצח משחקים כאלו, ועדיין יהיו עוד שני משחקים נגד ב"ש בפלייאוף העליון. ההפרש הוא ארבע נקודות, להזכיר לכם שהיו בעבר מקרים שזה הצטמצם, אני במקום שאני עומד פה גאה, משחקים כדורגל טוב, גורמים לטדי להיות בכל שבוע להיות מלא, גם בגביע, גם באכזבות, הקהל תומך. גם היום היו הרבה רגעים ששמעתי את הקהל למרות שאלוהים יודע איך הם נכנסו, אבל שמענו אותם. אנחנו מאוד גאים במקום שאנו נמצאים”.

“איך תסתיים העונה אנחנו לא יודעים, נמשיך לדחוף את עצמנו. אנחנו במקום טוב, אסור לשכוח את זה. הניפוחים והציפיות שיצרנו ניתן לתקשורת להמשיך, אני לא מתלונן, נתמודד עם זה בדרך שלנו. בית"ר כמועדון הוא במקום טוב, לא רק כקבוצה, נמשיך לדחוף את עצמנו. השמיים הם הגבול אם נמשיך כך", סיכם.

עוזר: ״חד משמעית שאפשר לצמצם את הפער ולקחת אליפות״

יהונתן עוזר, שפתח בשער במקום מיגל סילבה, שיתף: "על עצמי אני לא ממש אוהב לדבר, אבל על הקבוצה אגיד שבאנו כמו גברים. היו דרישות שלה צוות וביצענו אותן בצורה די טובה, חוץ ממה שהוביל להפסד, אני גאה בחבר'ה, אין לי מה להוסיף יותר מידי".

יהונתן עוזר (חגי מיכאלי)יהונתן עוזר (חגי מיכאלי)

"אלו חיים של שוער, במיוחד שאתה מתחיל כשוער שני ואתה מבין שכל משחק אתה מתכונן כאילו אתה משחק, על אף שאתה יודע שתהיה על הספסל כנראה, אני מתנהל באותה צורה כל דבר, אז גם היום לא שיניתי משהו בשגרה. מיגל שלח לי כמה הודעות כדי להרגיע אותי, וסרטון כדי לתת מוטיבציה", הוסיף.

“לחץ? ישנתי די רגיל. הקריירה שלי עוד ארוכה, אני עובר מסלול יפה ושמח איפה שאני נמצא היום”.

“פספוס מהמשחק? היה חסר לנו קצת מזל מההתחלה. לפעמים חסר הגרוש ללירה, אני גאה בחבר’ה ונלך קדימה”.

על המצב כשוער שני: “אני לא מצפה לכלום. בסוף יש צוות מקצועי, התפקיד שלי זה לעשות את התפקיד שלי הכי טוב. אנחנו קבוצה”.

הלחץ של לעלות ישר למשחק כזה: “נתנו לי בעיקר שקט. ברמות האלה כל אחד מבין שיש עליו את האחריות לבצע את העבודה שלו. נתנו לי ביטחון”.

"חד משמעית אפשר לצמצם את הפער ולקחת אליפות, לא מסתכלים על ארבע נקודות מב"ש אבל, מסתכלים על המשחק הבא נגד מכבי ת"א. נחיה ממשחק למשחק, צריכים את התמיכה של הקהל בבית. אם הקהל היה כאן התוצאה הייתה אחרת, חד משמעית, חד משמעית", סיכם.

