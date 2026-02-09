מכבי ת"א בוחנת אפשרות לצרף את טוני ברדלי

מכבי תל אביב נמצאת בשוק השחקנים כבר תקופה כדי לחזק את עמדות הפנים ולאחר פציעתו של טי ג'יי ליף בשלישי שעבר נגד פרטיזן בלגרד, במועדון הרימו הילוך במטרה לחזק ולעבות את סגל הקבוצה, כאשר הם בוחנים מספר אופציות וטוני ברדלי (28, 2.08 מטרים) הוא אחת מהן, כפי שנודע לראשונה ל-ONE.

ברדלי בוגר מכללת צפון קרוליינה, עמה הוא זכה באליפות המכללות ב-2017, נבחר בדראפט במקום ה-28 על ידי לוס אנג'לס לייקרס והועבר ישירות לאחר מכן ליוטה ג'אז.

השחקן שמשחק בעמדת הסנטר יקבל החלטה בימים הקרובים האם לעשות את המעבר מעבר לים. ברדלי שהיה גם במשחק האול אמריקן של מקדונלדס נבחר ב-2016 לשחקן התיכונים הטוב ביותר בפלורידה הספיק לעבור בפילדלפיה, אוקלהומה, שיקגו ואינדיאנה.

טוני ברדלי מול ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

ריבאונדר עם נוכחות בצבע

השחקן מביא עמו פרופיל מעניין. תחילה, מדובר בריבאונדר בשני צידי המגרש עם גוף גדול ונוכחות בצבע, כזה שמסוגל לשחק את הפיק אנד רול לא רע בכלל, וחשוב מכך, מסיים טוב בצבע.

נוסף על כל אלו, מדובר בשחקן שיכול גם לחסום והוא יכול להחליף גם על גארדים בהגנה. כאמור בראש ובראשונה ההחלטה שצריכה להתקבל אצל ברדלי היא אם בכלל לעזוב את ארצות הברית.

ממוצעיו של השחקן העונה עמדו על 4 נקודות לצד 2.8 ריבאונדים בליגה הטובה בעולם, אגב עונתו הטובה ביותר מבחינה מספרית הייתה 2021/22 בה העמיד ממוצעים של 7.1 נקודות לצד 5.7 ריבאונדים.