כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

ב"ש ברחה בפסגה, מכבי ת"א התקרבה לבית"ר

הדרומיים חגגו 1:2 במשחק העונה והגדילו את הפער מהירושלמים ל-4 נק', כאשר מכבי ת"א מאחורי יצחקי וחניכיו ב-5 נק' בלבד: תמונת מצב בצמרת ליגת העל

שועה, קאנגווה ואסאנטה (חגי מיכאלי ורדאד ג'בארה)
המחזור ה-22 בליגת העל מאחורינו וכעת אפשר לומר שמשחק העונה השני גם כן תם, אחרי שהפועל באר שבע גברה הערב (שני) 1:2 על בית”ר ירושלים, ובנוסף מי שעוד נעלה היום את המחזור היא מכבי ת”א עם 0:4 מרשים ביותר נגד מכבי בני ריינה.

מבחינת הטבלה, הדרומיים הגדילו את הפער מבית”ר ירושלים כשהגיעו ל-51 נקודות בסך הכל, כאשר ברק יצחקי והשחקנים שלו נותרו על 47 נקודות, כלומר פער של 4 נק’. מי שהתקרבה לצהובים-שחורים היא האלופה, כאשר רוני דיילה הגיע ל-42 נק’, חמש מאחורי בית”ר ותשע מאחורי ב”ש.

בנוסף, מכבי תל אביב גם עקפה בחזרה כבר שבוע שני ברציפות את הפועל תל אביב, ולא נותנת ליריבה העירונית לסיים מחזור מאליה. האדומים כעת עם 41 נק’, כאשר מכבי חיפה במקום החמישי עם 36 נק’. במקום השישי והאחרון שמוביל לפלייאוף העליון נמצאת הפועל פ”ת עם 32 נק’.

צמרת ליגת העל

מקום ראשון: הפועל ב”ש – 51 נק’ (30+)
מקום שני: בית”ר ירושלים – 47 נק’ (23+)
מקום שלישי: מכבי ת”א – 42 נק’ (21+)
מקום רביעי: הפועל ת”א – 41 נק’ (16+)
מקום חמישי: מכבי חיפה – 36 נק’ (18+)
מקום שישי: הפועל פ”ת – 32 נק’ (5+)

