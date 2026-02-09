ב"ש ברחה בפסגה, מכבי ת"א התקרבה לבית"ר

המחזור ה-22 בליגת העל מאחורינו וכעת אפשר לומר שמשחק העונה השני גם כן תם, אחרי שהפועל באר שבע גברה הערב (שני) 1:2 על בית”ר ירושלים, ובנוסף מי שעוד נעלה היום את המחזור היא מכבי ת”א עם 0:4 מרשים ביותר נגד מכבי בני ריינה.

מבחינת הטבלה, הדרומיים הגדילו את הפער מבית”ר ירושלים כשהגיעו ל-51 נקודות בסך הכל, כאשר ברק יצחקי והשחקנים שלו נותרו על 47 נקודות, כלומר פער של 4 נק’. מי שהתקרבה לצהובים-שחורים היא האלופה, כאשר רוני דיילה הגיע ל-42 נק’, חמש מאחורי בית”ר ותשע מאחורי ב”ש.

בנוסף, מכבי תל אביב גם עקפה בחזרה כבר שבוע שני ברציפות את הפועל תל אביב, ולא נותנת ליריבה העירונית לסיים מחזור מאליה. האדומים כעת עם 41 נק’, כאשר מכבי חיפה במקום החמישי עם 36 נק’. במקום השישי והאחרון שמוביל לפלייאוף העליון נמצאת הפועל פ”ת עם 32 נק’.

צמרת ליגת העל

מקום ראשון: הפועל ב”ש – 51 נק’ (30+)

מקום שני: בית”ר ירושלים – 47 נק’ (23+)

מקום שלישי: מכבי ת”א – 42 נק’ (21+)

מקום רביעי: הפועל ת”א – 41 נק’ (16+)

מקום חמישי: מכבי חיפה – 36 נק’ (18+)

מקום שישי: הפועל פ”ת – 32 נק’ (5+)