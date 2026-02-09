"נקודה מול מוליכת הטבלה זה כמו ניצחון"

מוליכת הליגה הלאומית מכבי פתח תקווה סיימה הערב (שני) בתיקו מאופס עם מכבי יפו. מאמן מכבי פתח תקווה, נועם שוהם, לא הגיע לעמדת הראיונות גם לאחר קרוב לחצי שעה מסיום המשחק.

מי שכן הגיע הוא מאמן יפו, איציק ברוך: "הייתי קונה נקודה לפני המשחק. ממוצע הספיגות שלנו מראה הכול ונקודה מול מוליכת הטבלה במצב שלנו זו נקודה שהיא כמו ניצחון”.

“יכולנו אולי להשיג יותר. הקבוצה קצת לחוצה, במקום ה-15 ועם תוצאות לא טובות. כל זה הוא מרכיב של חוסר ביטחון ומדקה ה-80 התפללנו לתיקו. יכולנו לגנוב את הגול, אולי מאיזשהו פנדל, אבל בסה"כ אנחנו מרוצים", הוסיף.

מכבי פ"ת ומכבי יפו (שחר גרוס)

על צירופו של גוראן אנטוניץ' שערך בכורה: "הוא עשה איתנו אימון אחד ובאימון אחד אפשר היה לראות את המנהיגות שלו. הוא לא מפסיק לכוון את הצעירים ויש פה מספיק צעירים. הוא תוספת כוח ממש טובה ובוא נראה בהמשך".

בנוגע לסיכויי ההישארות הרחיב ברוך: "דיברתי עם השחקנים אתמול באסיפה על עניין המומנטום. אמרתי להם שניצחנו את המשחק הקודם בליגה ואנחנו רוצים לפתוח במומנטום. מומנטום הוא רצף של תוצאות טובות בו אתה צובר נקודות וגם נקודה נחשבת כצבירת נקודות”. לסיכום אמר המאמן “אנחנו יוצאים מעודדים: מעבר לנקודה שהיא הכי חשובה, הרווחנו קבוצה לוחמת שהוכיחה שהיא יכולה לעשות את זה גם במשחקים הבאים".