יום שני, 09.02.2026 שעה 22:37
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

הקהל כועס: בהפועל העבירו שני משחקים לנתניה

האדומים ניצלו פגרת גביע בליגה וביורוליג והקדימו שני מפגשים, רק שמנורה תפוס והאולם בשרון נבחר. הקהל ענה: "מתאמצים שהאוהדים יהיו במקום האחרון"

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)

אין ספק בכלל שיש קרע בין לא מעט אוהדי הפועל תל אביב לבין המועדון, כאשר המספרים הנמוכים בהגעה למשחקים מדברים בשם עצמם. אפילו רק השבוע בהפסד נגד הפועל ירושלים בארנה, משחק מהגדולים שיש לליגה להציע, רק כ-100 אוהדים אדומים הגיעו לבית ישראל כדי לראות את הקבוצה שלהם.

מחזיקת היורוקאפ הודחה מהגביע ולכן לא היה אמור להיות לה משחק ליגה בשבוע הבא, כמו גם משחק יורוליג כשגם שם יש שבוע חופש. בעקבות כך, במועדון בחרו להקדים שני משחקים שהיו צפויים להתקיים במועד מאוחר יותר ללו”ז שהתפנה שבוע הבא, רק שהיכל מנורה מבטחים תפוס בגלל הגביע, ואי אפשר לארח שם.

שני המשחקים שהוקדמו הם משחקי בית, ובהפועל תל אביב שבחרה להקדים ידעה שאי אפשר לקיים אותם במנורה. את שני המפגשים הללו האדומים ישחקו כמארחים באולם בנתניה. בעקבות ההחלטה הזו, בהפועל תל אביב בחרו להוציא הודעה ברשתות לאוהדים.

איטודיס: ״ביזיון, צריכים להסתכל במראה״

“אוהדות ואוהדים יקרים, אנחנו נכנסים לתקופה רגישה ומכריעה במיוחד, בעונה הראשונה שלנו ביורוליג, תקופה שמביאה איתה התרגשות ספורטיבית, אבל גם לא מעט אתגרים והחלטות לא פשוטות. לאחר התלבטות רבה, מתוך רצון להקל על העומס בהמשך ולאפשר לקבוצה להגיע מוכנה וחזקה לרגעים החשובים ביותר של העונה, החלטנו להקדים שני משחקים”, פתחו.

“מול מכבי רעננה, 15.2 בשעה 18:00 ומול מכבי רמת גן, 18.2 בשעה 19:00. עשינו כל מאמץ אפשרי לקיים את המשחקים בהיכל מנורה, אך הדבר לא התאפשר בשל היעדר זמינות האולם. בדקנו גם חלופות נוספות, היכל שלמה שלא זמין במועדים הללו והיכל הטוטו בחולון שסירב לארח אותנו. על כן, המשחקים יתקיימו באולם החדש בנתניה, שהיה פנוי במועדים הרלוונטיים”.

ג’ורג’ חינאס, המנהל המקצועי, שיתף: “במקרה שנצליח להעפיל לפליי-אין או לפלייאוף היורוליג, לוח הזמנים צפוי להיות צפוף ותובעני במיוחד, ויכלול נסיעות רבות ורצף של משחקים. לפיכך, הקדמה של חלק ממשחקי הליגה המקומית עשויה להגדיל את סיכויי ההצלחה שלנו, תוך התחשבות בכך שבחודשי הסיום של העונה השחקנים נושאים עמם גם את העומס והעייפות הפיזית שהצטברו לאורך כל העונה”.

גג'ורג' חינאס (רדאד ג'בארה)

עוד מהיווני: “אנחנו מודעים לכך שמדובר בשינוי לא פשוט, ולכן המועדון יארגן הסעות מסודרות למשחקים, ולמי שלא יתאפשר להגיע תינתן גם אפשרות לפיצוי. פרטים מלאים יימסרו בהמשך. אנו מתנצלים מעומק הלב על אי הנוחות שנגרמה, ומעריכים את ההבנה ואת הביקורת כאחד. אתם חלק בלתי נפרד מהכוח שלנו, אנחנו צריכים אתכם איתנו עכשיו יותר מתמיד. יאללה הפועל”.

ההודעה לא התקבלה בצורה טובה כל כך על ידי אוהדי הפועל תל אביב, שבתגובה לפוסט לא הסתירו את הרגשות: “היה צריך להודיע לפני שפורסמו המשחקים במנהלת”, “המאמץ הכביר שלכם לשים את האוהדים במקום האחרון מעורר השראה”, “מנותקים”, “הייתם צריכים לשתף לפני ההחלטה”, הן חלק מהתגובות שהאדומים קיבלו.

