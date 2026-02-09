רוצה אירופה: אטאלנטה גברה 1:2 על קרמונזה

המחזור ה-24 בסרייה א’ המשיך הערב (שני) כאשר אטאלנטה אירחה את קרמונזה במטרה להמשיך להידבק אל ששת המקומות הראשונים שמובילים לאירופה בסיום העונה. במשחק שנועל את המחזור, רומא תפגוש את קליארי באצטדיון האולימפיקו.

אטאלנטה – קרמונזה 1:2

החבורה של רפאלה פלאדינו פתחה את המשחק עם התלהבות בעזרת הקהל הביתי ותוגמלה עם שער מהיר של ניקולה קרסטוביץ כבר בדקה ה-13. המחצית הראשונה המשיכה להיות בשליטתם של המארחים כשבדקה ה-40 דוידה זפאקוסטה הכפיל את היתרון. המחצית השנייה שוחקה בקצב נמוך יותר עד תוספת הזמן בה נפסל ללה דאה שער נוסף ודקה לאחר מכן מורטן תורסבי (94’) צימק וקבע את תוצאת ההתמודדות.