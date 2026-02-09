יום שני, 09.02.2026 שעה 21:48
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3921-3224אטאלנטה7
3323-2624לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2831-2823קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

רוצה אירופה: אטאלנטה גברה 1:2 על קרמונזה

המארחת, מהמקום השביעי בטבלה, עלתה ליתרון כפול במחצית הראשונה משערים של ניקולה קרסטוביץ (13') ודוידה זפאקוסטה (40'). תורסבי (90+4') רק צימק

כובש השער הראשון, ניקולה קרסטוביץ (IMAGO)
כובש השער הראשון, ניקולה קרסטוביץ (IMAGO)

המחזור ה-24 בסרייה א’ המשיך הערב (שני) כאשר אטאלנטה אירחה את קרמונזה במטרה להמשיך להידבק אל ששת המקומות הראשונים שמובילים לאירופה בסיום העונה. במשחק שנועל את המחזור, רומא תפגוש את קליארי באצטדיון האולימפיקו.

אטאלנטה – קרמונזה 1:2 

החבורה של רפאלה פלאדינו פתחה את המשחק עם התלהבות בעזרת הקהל הביתי ותוגמלה עם שער מהיר של ניקולה קרסטוביץ כבר בדקה ה-13. המחצית הראשונה המשיכה להיות בשליטתם של המארחים כשבדקה ה-40 דוידה זפאקוסטה הכפיל את היתרון. המחצית השנייה שוחקה בקצב נמוך יותר עד תוספת הזמן בה נפסל ללה דאה שער נוסף ודקה לאחר מכן מורטן תורסבי (94’) צימק וקבע את תוצאת ההתמודדות.

