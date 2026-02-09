יום שני, 09.02.2026 שעה 21:09
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

מחליף לווילר? אד קרוסוול במגעים עם העמק

פרסום ראשון: אחרי שאחד הזרים של שרון אברהמי נפצע, במועדון מחפשים מחליף ופתחו במגעים עם הפורוורד של נאפולי (26, 2:02). מספרי השחקן בפנים

|
אד קרוסוול (IMAGO)
אד קרוסוול (IMAGO)

לאחר שביום נודע שארון ווילר נפצע באימון הפועל העמק ושבקבוצה מחפשים מחליף, ל-ONE נודע לראושנה היום (שני) שהקבוצה במגעים עם הפורוורד אד קרוסוול.

קרוסוול (26, 2.02) משחק העונה בנאפולי ומעמיד בשורותיה ממוצעים של 9.8 נקודות, 4.8 ריבאונדים, 0.8 חטיפות ו-0.8 חסימות למשחק. הוא בוגר מכללות לה סאל ופרובידנס ושיחק בעבר גם בפרנקפורט הגרמנית ונבזיס הליטאית. 

מדובר בשחקן שמבלה בעיקר מתחת לסלים, אך לא מרבה לאיים מבחוץ. העונה בנאפולי זרק שתי שלשות בלבד בכל 17 המשחקים בהם שיחק, אך מתחת לסלים הוא נחשב יעיל מאוד.

