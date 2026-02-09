רמת השרון שברה בצורת וניצחה בנערים ב'

המחזור ה-22 בפלייאוף התחתון בליגת העל של שנתון נערים ב' ננעל הערב (שני), במשחק בו אירחה מ.כ נהלל יזרעאל את הפועל רמת השרון, בהתמודדות בין שתי קבוצות שקיוו לנצח ולקטוע סדרת משחקים ללא הפסד. נהלל יזרעאל התייצבה למשחק אחרי ארבעה הפסדים רצופים, רמת השרון אחרי שבעה מחזורים ללא ניצחון כאשר בארבעת האחרונים השיגה תוצאות תיקו בלבד.

בדקה ה-48 תסמונת ה"בילד אפ" הכתה במ.כ נהלל יזרעאל. ניסיון הנעת כדור על שטח מצומצם, הוביל לחטיפת כדור של רמת השרון במרחק של כ-23 מטרים מהשער על ידי ג'ורג' בורלבה, שמסר מסירה קצרה לאיתי אל, שהמשיך במסירה קצרה ומדודה לליאם עוז שהגיח מאחור לרחבה, בעט לרשת ובשערו השני העונה סלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 0:1.



אם בליאם עוז עסקינן, השחקן שבר בצורת הבקעות ארוכה. השער היחיד שכבש עד למשחק זה נכבש במחזור הרביעי, שבו קבוצתו ניצחה בתוצאה 0:1 גם כן את מ.כ נהלל יזרעאל.

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)



בעקבות התוצאה, הפועל רמת השרון שומרת על המקום ה-11 בטבלה, כשהיא מרוחקת נקודה אחת ממוליכת הבית התחתון, בני יהודה ת"א. בנוסף, היא מקדימה ב-13 נקודות את מ.כ נהלל יזרעאל, שמדורגת במיקום שבשלב זה מוביל בתום העונה הסדירה למשחק מבחן על ההישרדות בליגה. במחזור הקרוב רמת השרון תקווה לניצחון שני ברציפות ולשיפור עמדות בחלק העליון של הבית התחתון, כשתארח את הפועל באר שבע.



מ.כ נהלל יזרעאל, שרחוקה ארבע נקודות מחוף מבטחים, תקווה לקטוע את רצף ההפסדים במשחק החוץ מול בני יהודה ת"א, בתקווה שהדבר יעזור גם לצמצום הפער מהקבוצה המדורגת מעליה בטבלה, הפועל ירושלים.