יום שני, 09.02.2026 שעה 21:58
מכבי חיפה גברה על מ.ס אשדוד בילדים א'

הירוקים ניצחו 2:3 בביתם את הדרומיים, שהצליחו לחולל מהפך, אך המארחת ביצעה קאמבק נוסף ויצאה עם ידה על העליונה. כהן כבש לרשתה של קבוצתו הקודמת

|
שחקני מכבי חיפה ילדים א' חוגגים (באדיבות המועדון)
קבוצת ילדים א' של מכבי חיפה, המודרכת על ידי המאמן המנוסה יורם בסר, זכתה בשבת האחרונה בניצחון ליגה מספר 12 ב-16 משחקים, ששומר על מעמדה כקבוצה עם המאזן השלישי בטיבו בליגת מרכז. בשבת האחרונה זכתה הקבוצה בניצחון ביתי 2:3 מול יריבה עיקשת ומוכשרת בדמותה של מ.ס אשדוד, כל זאת לאחר ששבוע קודם לכן, החיפאים ספגו הפסד 3:1 במשחק החוץ מול מכבי ת"א דרום.

לאילי כהן, שחקנה של מכבי חיפה, היה זה הרבה יותר ממשחק רגיל, שכן הייתה זו הפעם הראשונה שהוא פוגש את חבריו לדרך הארוכה במ.ס אשדוד, שהסתיימה בקיץ האחרון. כבר בדקה השנייה שער שכבש השחקן העלה את מכבי חיפה ליתרון 0:1. שער חמישי העונה לאילי כהן.

מ.ס אשדוד פתחה את המחצית השנייה במגמה התקפית: בתוך שתי דקות הצליחו החניכים של שלומי קנפו לחולל מהפך, עם שערים מתוצרתם של שני המבקיעים הבולטים של הקבוצה, אורי זריהן (49’) ואושר גזיאל (51’), שהצליחו לחולל מהפך, שנתן לאשדוד את התקוות לזכות בניצחון עשירי העונה. לאורי זריהן היה זה שערו ה-12 העונה, לאושר גזיאל היה זה שער מספר 15.

ילדים אילדים א' של מכבי חיפה (באדיבות המועדון)

היתרון האשדודי החזיק מעמד חמש דקות, עד שהלל אהרונסון, בשערו השביעי העונה קבע שוויון 2:2. בדקה ה-76 גם מכבי חיפה הצליחה לחולל מהפך בזכות הכובש המצטיין שלה, דוויט מנגיסטו, שבשערו ה-19 העונה, קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3.

במחזור הקרוב מצפה למכבי חיפה משחק חוץ מאתגר מול הפועל כפר סבא, בעוד שמ.ס אשדוד תארח למפגש דרומי את מכבי קרית גת, זאת לאחר שתחזור בשבת הקרובה שוב לחיפה, הפעם למשחק במסגרת שמינית גמר הגביע מול מ.ס רובי שפירא.

