יום שני, 09.02.2026 שעה 21:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

חזית עם ארבלואה? המסר המסתורי של סבאיוס

"אין לנו הרבה חברים כאן, נאמנות היא דבר יקר", כך שיתף קשר ריאל מדריד ברשתות החברתיות. הוא לא שיחק אפילו דקה אחת במסטאייה, כשססטרו הועדף שוב

|
דני סבאיוס (IMAGO)
דני סבאיוס (IMAGO)

"אין לנו הרבה חברים כאן, נאמנות היא דבר יקר", זהו הטקסט שדני סבאיוס פרסם ברשתות החברתיות. הוא יודע היטב את עומק המסר. אך הטקסט, יחד עם ההקשר שבו פורסם, חושף את המניע שמאחוריו. הוא מגיע יום אחרי שלא קיבל דקות משחק במסטאייה, ואחרי שחורחה ססטרו חזר לשחק לפניו. צירוף מקרים או סיבתיות, אלו העובדות. המרכיבים לפוסט עם מינון גבוה של מסתורין. התמונה מלווה בלב לבן ובסמל שנראה כסמל לעבודה. מעט מילים, אבל כאלה שמספיקות כדי להצית שיח.

25%

סבאיוס שיחק העונה רק 25% מהדקות האפשריות. התפקיד שלו, מעבר להיותו משני, הוא כמעט שלישוני. הוא רשם 785 דקות מתוך 3,150 אפשריות. הוא הקשר עם הכי מעט דקות משחק בסגל, בפער משמעותי מהמקום השני ברשימה, קמאבינגה, עם 1,361 דקות. המצב הזה החל עוד בתקופתו של צ'אבי אלונסו, וכעת הוא נמשך תחת ארבלואה. ואולי אף מחמיר, משום שססטרו עוקף אותו בצד ימין. הקשר של קאסטיייה, יהלום לא מלוטש.

הסטורי של סבאיוס (אינסטגרם)הסטורי של סבאיוס (אינסטגרם)

עוקף, ועוד פעם עוקף

ולפי מה שנראה, מדובר בהימור אישי לא קטן של ארבלואה: הוא כבר העדיף את ססטרו על פני סבאיוס שלוש פעמים. הפעם הראשונה הייתה מול אלבסטה: בהרכב הפותח, בעקבות מחסור בשחקני מפתח, טשואמני ובלינגהאם נשארו במדריד. וזה לא נגמר שם. בדקה ה-86, כשהתוצאה עמדה על 2:2, בוצע חילוף, אבל מי שנכנס היה מנואל אנחל. סבאיוס לא שיחק. אותו הדבר קרה בליסבון, שם ססטרו נכנס בדקה ה-89 במקום גולר כשהתוצאה הייתה 3:2, וגם אתמול במסטאייה, בדקה ה-92.

סבאיוס מבין את עומק המסר. אבל הפוסט משקף מציאות: "יש לנו מעט חברים כאן, נאמנות היא דבר שקשה למצוא". זה שם. מלווה בלב לבן ובסמל שנראה כסמל לעבודה. סביב יום החופש של הקבוצה שורר מסתורין: מחר חוזרים לאימונים, כהכנה למשחק בשבת הקרובה מול ריאל סוסיאדד, בשעה 22:00, במסגרת הליגה. סבאיוס יהיה בסגל, נותר לראות אם גם יהיה על הדשא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */