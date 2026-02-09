2 מדליות זהב לישראל באליפות אירופה ב-MMA

שורת הישגים מרשימה נקבעה לנבחרת ישראל באליפות אירופה ב-MMA המתקיימת בבלגרד, סרביה. כאשר בהמשך התחרות נוספו מדליות נוספות לנבחרת עד גיל 18.

אלון אביטל הוכתר לאלוף אירופה לאחר שזכה במדליית הזהב במשקל עד 79 ק"ג עד גיל 18. אביטל רשם יום תחרויות מרשים במיוחד, במהלכו ניצח בחמישה קרבות על ידי החלטת שופטים בפה אחד, כאשר בגמר גבר על יריב מאוסטריה.

בנוסף, יוליה שלזינגר זכתה במדליית הכסף במשקל עד 57 ק"ג עד גיל 18, הישראלית ניצחה שני קרבות בהכנעה בדרך לגמר וקטפה את מדליית הכסף. אורי זרבל הוסיף מדליית ארד במשקל עד 74 ק"ג עד גיל 18, ניצח שני קרבות בהכנעה מתוך ארבעה וזכה בארד לאחר שהפסיד בחצי הגמר, הישגים אלו ממשיכים לבסס את נבחרת ישראל כאחת הבולטות באליפות.

גיא פריינטה זוכה בזהב (איגוד ה-MMA הישראלי)

מוקדם יותר בתחרות נרשם רגע היסטורי בענף עם זכייתו של גיא פריינטה במדליית הזהב במשקל עד 62 ק"ג עד גיל 16, הזכייה הראשונה אי פעם של ספורטאי ישראלי במדליית זהב באליפות אירופה ב-MMA בכל קטגוריות הגיל. לראשונה בתולדות הענף, הושמע ההמנון הלאומי “התקווה” בטקס הענקת המדליות.

פריינטה הציג יכולת גבוהה כל הדרך אל התואר, עם חמישה ניצחונות מרשימים, מתוכם שלושה בהכנעה. הוא גבר על יריבים מהחזקים ביותר בקטגוריה, כולל ניצחון בהכנעה בחצי הגמר וניצחון בגמר מול יריב אירי מהבכירים במשקל. רגע מרגש במיוחד נרשם בטקס הענקת המדליה, כאשר מי שהעניק לגיא את מדליית הזהב היה אביו, עידו פריינטה, נשיא איגוד ה-MMA בישראל.

עידו פריינטה, נשיא איגוד ה-MMA בישראל, אמר לאחר הזכייה: "בעולם מבינים שלא ניתן להתעלם מהנבחרת הישראלית, ההישגים בנבחרות הקאדטים והצעירים ממחישים את העתיד המזהיר של לוחמי הMMA הישראלים. זו גאווה אדירה בשבילי בתור אבא, ובטח בתור נשיא איגוד ה-MMA בישראל, שהבן שלי זכה במדליית הזהב הראשונה של נבחרת ישראל באליפות אירופה”.

אורי זרבל, אלון אביטל ויוליה שלזינגר (איגוד ה-MMA הישראלי)

עוד הוסיף: ”דווקא בזמנים כאלה שהמדינה שלנו נמצאת בהם, הבאנו גאווה גדולה וקצת שקט ונחת למדינת ישראל. אנחנו כבר עם הפנים להמשך התחרות ובטוחים שנצליח להביא עוד מדליות”.

גם נבחרת ישראל הצעירה עד גיל 16 רשמה הישגים נוספים, כאשר ראויה לציון זכייתו של טל פוריס במדליית הארד במשקל עד 48 ק"ג. בהמשך השבוע יכנסו למעגל הקרבות גם נבחרת הבוגרים שישודרו בשידורים ישירים בערוץ ONE2 החל ממחר (שלישי) מהשעה 12:00 בצהריים, בתקווה שיביאו מדליות והישגים נוספים.