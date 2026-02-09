עונשים כבדים להפועל אשדוד מליגה ב' בכדורסל

בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל גזר עונשים כבדים בעקבות האירועים החמורים במשחק ליגה ב’ בוגרים בין הפועל מזכרת בתיה להפועל מטאור אשדוד, שנערך ב-24.12.25 והופסק במהלך ההארכה. העונש המרכזי: הפסד טכני לאשדוד, קנס של 3,000 ש"ח וחיוב בהוצאות השופטים בסך כולל של 800 ש"ח. בנוסף, יונתן דרעי הורחק מכל פעילות תחת איגוד הכדורסל עד תום עונת 27-28 ונקנס ב-4,000 ש"ח. אברהם בן דוד הורחק ל-6 משחקים ונקנס ב-1,000 ש"ח, אילן כהן הורחק ל-4 משחקים ונקנס ב-600 ש"ח, ואילו שי דזנאשוילי נקנס ב-400 ש"ח.

פסק הדין מתאר השתלשלות אירועים חריגה בחומרתה, שהחלה בקללות כלפי שופט המשחק דקות ספורות לסיום הזמן החוקי. לפי הכרעת הדין, שי דזנאשוילי פנה לשופט ואמר לו בין היתר: "אתה פשוט בא לכאן כדי להרוס את המשחק", "אתה לא מעניין אף אחד" ו"תעזוב אותנו", דבר שהוביל לשריקה לעבירה טכנית. בהמשך, יונתן דרעי הוסיף אמירות כמו: "אל תדאג, אני אכתוב עליו דו"ח" ו"נשלח לניסים אטרקצ'י, הוא יטפל בו אישית". בהמשך המשחק, כך נקבע, החריפה ההתנהלות וכללה קללות בוטות מהיציע, תנועות איום, דחיפות וניסיון פגיעה פיזית בשופט.

הטאבלט, החניה והקווים האדומים שנחצו

אחד הקטעים החמורים בפסק הדין עוסק באירוע הטאבלט, כאשר דרעי רץ לעבר השופט, חטף ממנו את הטאבלט והניף אותו לעברו, ורק התערבות של שחקן אחר מנעה פגיעה. בהמשך, לאחר הפסקת המשחק ומחוץ לאולם, עקב דרעי אחר השופט למגרש החניה. בית הדין קבע כי אין מחלוקת שדרעי הגיע לרכב השופט, הניח את ידיו על הרכב ופנה אליו, וכי השופט פרץ בבכי בתוך רכבו. בפסק הדין נכתב כי מדובר ב"סיטואציה קשה מאוד העולה כדי פגיעה בשופט", וכי מדובר ב"התנהגות חמורה במיוחד, קל וחומר כשהיא התרחשה לאחר שהמשחק הופסק, מחוץ לאולם".

הדיינים הדגישו כי אין חשיבות מכרעת לשאלה האם דרעי "קפץ" על הרכב או "רק" נשען עליו באופן מאיים, וציינו: "עצם הפניה לרכב השופט… והסיטואציה שנוצרה, שעה ששופט המשחק בכה כשהוא ישוב ברכבו, הינה סיטואציה קשה מאוד". בית הדין קבע כי מדובר בהמשך ישיר להתנהלות האלימה בתוך האולם, ולא באירוע מנותק.

ביחס לאברהם בן דוד נקבע כי אמנם לא הוכחה פגיעה אלימה מכוונת, אך כן הוכח כי חסם את דרכו של השופט למזכירות מספר פעמים, גם אם מדובר במגע קל בלבד. הדיינים ציינו כי גם התובע עצמו הקל בעבירה המיוחסת לו בסיכומים, אך עדיין מדובר בהתנהלות בלתי ספורטיבית.

בית הדין דחה את טענות ההגנה בדבר סתירות בדו"חות השיפוט וקבע כי עדויות השופטים היו "קוהרנטיות ועקביות, אמינות בעליל, ולא נסתרו". בפסק הדין נכתב במפורש: "בפנינו הוכחו אירועים קשים מאוד, הן בשדה המשחק… והן למרבה הצער גם מחוץ לתחומי המגרש".

לצד זאת, הדיינים ציינו כי מדובר בקבוצה מליגה נמוכה ובמסגרת חובבנית, אך קבעו חד-משמעית כי דווקא בשל כך, ובהתחשב בגיל השחקנים והאחריות המצופה מהם, המעשים חמורים במיוחד. בפסק הדין הודגש כי "נחצו קווים אדומים במובהק", וכי הענישה נועדה בראש ובראשונה להגן על ציבור השופטים ולהעביר מסר ברור לגבי גבולות ההתנהגות במגרשי הכדורסל.