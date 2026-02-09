ביימל מונה למאמן נבחרת הגברים בגלישת רוח

סתיו ביימל מונה למאמן הלאומי של נבחרת הגברים בגלישת רוח. כפי שפורסם ב-ONE, איגוד השייט מינה היום (שני) את המאמן באופן רשמי, במקומו של גל פרידמן שהודיע במפתיע על התפטרותו בגלל שיקולים אישיים.

הנהלת איגוד השייט שמעה היום מהיו״ר שי בובר כי החליט למנות את סתיו ביימל למאמן נבחרת הגברים בגלישת רוח בדגם ה-IQ פויל. ביימל, שכיהן כעוזר מאמן בנבחרת הנשים באולימפיאדת פאריס 2024 ולאחר מכן עבר לעבוד כעוזר מאמן בנבחרת הגברים, יוביל את הגברים כמאמן ראשי בקמפיין האולימפי ללוס אנג'לס 2028.

כזכור, המינוי מגיע לאחר שגל פרידמן, האלוף האולימפי שהוביל את תום ראובני לזכייה במדליית הזהב האולימפית בפאריס 2024, הודיע לאיגוד השייט לפני כחודש כי לא ימשיך בעבודתו משיקולים אישיים. עם סיום עבודתו של פרידמן, מונה ביימל למאמן הנבחרת באופן זמני - וכעת הוחלט באיגוד להפקיד בידיו את המושכות.

תום ראובני (ראובן שוורץ)

החלטת האיגוד היא המשך המגמה של קידום מאמנים ישראלים, כפי שנעשה בכל הדגמים האולימפיים האחרים, בהובלתו של שי בובר. גם בדגמים החדשים בארץ, כדוגמת ה-49er, מונו מאמנים ישראלים שמקבלים תמיכה מקצועית ממאמנים מומחים מחו”ל מעת לעת ולא הועסק מאמן זר באופן קבוע.

סתיו ביימל החל את דרכו כמאמן במועדון השייט מכמורת. הוא אימן את שרון קנטור מגיל 12, דרך התקופה בנבחרת הצעירה ועד כניסתה לנבחרת ישראל. בשנת 2021, כאשר מונה שחר צוברי למאמן נבחרת הנשים הוא בחר בביימל לעוזר המאמן שלו בקמפיין שהסתיים במדליית הכסף ההיסטורית של שרון קנטור. לאחר המשחקים האולימפיים עבר לעבוד בצוות האימון של גל פרידמן בנבחרת הגברים, שם כיהן כעוזר המאמן עד לסיום עבודתו של פרידמן.

"תודה גדולה לאיגוד השייט על האמון בי. זו התרגשות גדולה לקבל את הובלת נבחרת הגברים בגלישת רוח", אמר סתיו ביימל. "השנים שעבדתי לצד שחר וגל היו תקופת לימוד אינטנסיבית עבורי. עבדתי עם שניים מהמאמנים הטובים שיש בדגם ומגדולי ספורטאי ישראל, וצברתי ידע וניסיון שאני משוכנע שישרתו אותי בתפקיד החדש. על כך אני רוצה להודות לשניהם. יש לנו נבחרת מעולה עם גולשים ברמה הגבוהה ביותר בעולם, ואני שם לעצמי מטרה להמשיך את מסורת ההצלחות ולהביא אותם להישגים משמעותיים בדרך ללוס אנג'לס וכמובן במשחקים האולימפיים עצמם״.

שי בובר וגל פרידמן (חגי מיכאלי)

נבחרת הגברים בגלישת רוח כוללת את האלוף האולימפי תום ראובני, יואב עומר, יואב כהן, תומר ורדימון וגולשי עתודה נוספים, והיא תתכונן תחת הדרכתו של ביימל לתחרויות המטרה לשנה זו ובעיקר לאליפות העולם בברזיל בינואר 2027, שם יחולקו הכרטיסים הראשונים לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028.

שי בובר, יו"ר איגוד השייט, מסר: “ברכות לסתיו ביימל שיוביל את נבחרת הגלישה של הגברים. סתיו עובד באיגוד בחמש השנים האחרונות בהצלחה יתרה, המינוי שלו ראוי ואין לי ספק שהוא יצליח בתפקיד המאמן הראשי של נבחרת הגברים".