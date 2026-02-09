בית"ר נגד ההיסטוריה: המספרים לקראת ב"ש

לקראת המשחק בין הפועל באר שבע לבית"ר ירושלים, שייערך באצטדיון טוטו טרנר הערב (שני) בשעה 20:30, הנתונים מהשנים האחרונות ומהעונה הנוכחית מציירים תמונה ברורה של מפגש טעון, עמוס במספרים, מגמות וסגנונות שונים. הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

רצף ארוך וצד אחד דומיננטי

הפועל באר שבע מגיעה למשחק כשהיא מחזיקה ברצף מרשים של 17 משחקים ללא הפסד מול בית"ר ירושלים בכל המסגרות. במהלך התקופה הזו רשמה באר שבע 11 ניצחונות ועוד 6 תוצאות תיקו. הניצחון האחרון של בית"ר ירושלים על באר שבע התרחש ב-16.12.2019, אז ניצחו הירושלמים 0:1 משער של שלומי אזולאי. זו הייתה גם הפעם האחרונה שבית"ר שמרה על שער נקי במפגש בין הקבוצות. מאז, המאזן נוטה באופן ברור לכיוון הדרומי.

בעונה הנוכחית ובעונה הקודמת נפגשו הקבוצות לא מעט, כולל בליגה ובגביע המדינה. המשחק האחרון ביניהן הסתיים בניצחון חוץ של הפועל באר שבע 0:1 בטדי, ובגביע המדינה ניצחה באר שבע 0:2. היו גם שני משחקים שהסתיימו ב-1:1, לצד ניצחונות משכנעים יותר של באר שבע, כולל 1:4 בטוטו טרנר ו-1:3 במשחק נוסף בבאר שבע. הפעם האחרונה שבה נפגשו כשהן מדורגות במקומות 1 ו-2 בטבלה הייתה במחזור 13 של עונת 2024/25, אז המוליכה באר שבע ניצחה בביתה 1:4.

קוזוק: "יש לי כאב ראש חיובי לקראת מחר"

מבצר ביתי מול מאזן חוץ קטלני

המאזן הביתי של הפועל באר שבע העונה מרשים במיוחד: 8 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו וללא הפסד. רק להפועל תל אביב מאזן ביתי טוב יותר. מנגד, בית"ר ירושלים מציגה את מאזן החוץ הטוב ביותר בליגה עם 8 ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד בלבד, נתון שמוסיף עניין משמעותי למפגש הערב.

גם חלוקת השערים בזמן המשחק מספרת סיפור. הפועל באר שבע כבשה 10 שערים ברבע השעה הראשונה של המשחקים, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה. בית"ר ירושלים, לעומת זאת, מתמחה בסיומות מאוחרות, עם 18 שערים שנכבשו אחרי הדקה ה-75, הנתון הגבוה בליגה בפרק הזמן הזה.

שחקני בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

סגנונות, נתונים ושחקנים במוקד

בפן הקבוצתי, הפועל באר שבע מובילה את הליגה בשערים ממשחק פתוח עם 41 כיבושים, בעוד בית"ר ירושלים מדורגת שנייה בקטגוריה הזו עם 30 שערים. באר שבע גם הגיעה ל-90 מצבי הבקעה טובים העונה, יותר מכל קבוצה אחרת, ומחזיקה בכדור בממוצע 62.9 אחוזים מהזמן, המקום הראשון בליגה. בית"ר צמודה אליה גם כאן עם החזקת כדור ממוצעת של 61.6 אחוזים.

הירושלמים בולטים בבעיטות מחוץ לרחבה עם 10 שערים, יותר מכל קבוצה אחרת, וגם במצבים נייחים, כאשר 9 משעריהם הגיעו מבעיטות חופשיות וקרנות. בנוסף, בית"ר רשמה 5 מהפכים העונה, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה.

בגזרת השחקנים, קינגס קאנגווה נמצא בכושר מצוין עם 3 שערים ו-2 בישולים בחמשת משחקי הליגה האחרונים, נתונים שהכפילו את מאזניו העונתיים. יחד עם דן ביטון, הוא גם מוביל את הליגה בחילוצי כדור בשליש ההתקפי. לוקאס ונטורה בולט בצד ההגנתי עם 39 תיקולים מוצלחים, נתון שמציב אותו בראש הליגה.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

אצל בית"ר ירושלים, ירדן כהן רשם 35 תיקולים מוצלחים העונה והוא גם מגיע אחרי כיבושים בשני משחקי הליגה האחרונים. עומר אצילי וטימוטי מוזי עומדים על 5 בישולים כל אחד, נתון שמציב אותם בצמרת הליגה. ירדן שועה ממשיך להיות גורם מרכזי עם 10 שערים ו-2 בישולים ב-1,423 דקות, מעורבות ישירה בשער כל 119 דקות בממוצע, שיפור משמעותי לעומת עונת 2024/25.