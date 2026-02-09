יום שני, 09.02.2026 שעה 16:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

נייג'ל הייז דייויס צפוי לקבל את הצעת הפועל ת"א

קרוב מתמיד: במועדון מקבלים מסרים חיוביים והתשובה הרשמית מהפורוורד צפויה להיות כן ולהגיע בקרוב. הצעת האדומים נמוכה משל פאו, אך גבוהה מפנר

|
נייג'ל הייז דייויס (IMAGO)
נייג'ל הייז דייויס (IMAGO)

הפועל תל אביב לא פעם הרעידה את השוק האירופי. ג’ונתן מוטלי היה הראשון, פטריק בברלי בהמשך, אלייז’ה בראיינט, דן אוטורו, וסיליה מיציץ’ והרבה שמות, אבל נראה שכעת האדומים קרובים מאי פעם לעשות זאת פעם נוספת, כאשר נייג’ל הייז דייויס נוטה לקבל את ההצעה של הפועל תל אביב ולחבור אליה, כך מספרים גורמים במועדון.

ההצעה של מחזיקת היורוקאפ לפורוורד האמריקאי (31, 2:01) הייתה נמוכה יותר משל פנאתינייקוס, אבל היא יצאה מהמרוץ וההצעה היא כן גבוהה יותר משל פנרבחצ’ה. כעת, הייז דייויס צפוי להשיב בחיוב להצעה ולהצטרף לסגל הנוצץ של דימיטריס איטודיס, במטרה להוציא אותה מהמשבר.

למאמן היווני יש קרדיט רב בהגעה המסתמנת של הייז דייויס, כאשר יש לזכור שהוא זה שהביא אותו לפנרבחצ’ה ותחתיו הוא עשה את צעדיו הראשונים במה שבהמשך הפך לשחקן מהטובים באירופה. בכל מקרה, נזכיר שהפורוורד לא יוכל לשחק בליגה, אחרי שהפועל רשמה כבר 10 זרים.

נייגנייג'ל הייז דייויס (IMAGO)

מהזרים הטובים באירופה

מדובר באחד השחקנים הטובים באירופה בשנים האחרונות ורק בעונה שעברה הוא הוביל את פנרבחצ’ה לזכייה ביורוליג כשהוא אף נבחר ל-MVP של הפיינל פור. הייז דייויס מחזיק גם בשיא הנקודות במשחק אי פעם במסגרת היורוליג, כאשר במרץ 2024 הוא הפציץ לא פחות מ-50 נקודות על הראש של אלבה ברלין.

העונה הוא ניסה את מזלו ב-NBA וחתם בפיניקס, אבל לא קיבל דקות, עבר בטרייד למילווקי, שוחרר ובכך התפנה, מה שגרם ללא מעט אריות ביורוליג לנסות ולהחתימו, אך הבחירה צפויה להיות בהפועל תל אביב. עופר ינאי קרוב לסמן וי על רעידת אדמה נוספת.

