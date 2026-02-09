כץ: אני מקווה שבעונה הבאה יהיו בעלים חדשים

סאגת ג’בון איסט הגיעה סוף סוף לסיומה עם המעבר המיידי של החלוץ מהפועל חיפה להפועל באר שבע, ולא בסוף העונה. כעת האדומים מהכרמל יצטרכו להסתדר בלי אחד השחקנים המובילים שלהם, אך יחד עם זאת יש גם חדשות טובות, לירן רוטמן חתם במועדון עד סוף העונה לאחר שסיים את דרכו בהפועל תל אביב. הבעלים יואב כץ דיבר על העונה של הפועל חיפה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יואב כמה אתה מודאג הבוקר הזה ממצב הקבוצה? כרגע אתם במצב של ירידת ליגה.

”בהחלט שאני מודאג, אבל אני בטוח שנתגבר על זה”.

למה אתה כל כך אופטימי?

”אני חושב שאנחנו עשינו חילופים בצוות המקצועי והבאנו די הרבה שחקנים חדשים. אני בטוח שנתגבר על המצב שאנחנו נמצאים בו”.

יואב כץ, מודאג מהמצב (עמרי שטיין)

אתם מחכים לדור חוגי?

”אני לא רוצה להיכנס לשמות של זה או אחר. אבל אני אופטימי לגבי העתיד”.

כמה שחקנים עוד אתה רוצה לצרף?

”אני חושב שלפחות עוד 2-3”.

יש לך עוד הרבה החתמות לעשות.

”2-3 זה הרבה בחלון ההעברות. כבר צירפנו 4, אני מקווה עוד 2-3”.

אתה עושה את כל זה כי יש לך חשש לירידת ליגה ואתה עושה הכל שזה לא יקרה במשמרת שלך?

”נכון, המשמרת שלי בינתיים זאת המשמרת הכי ארוכה. אני בטוח שהקבוצה תישאר”.

דור חוגי, יחזור לכרמל? (חגי מיכאלי)

“היינו במצב הזה בעבר, קשה לשלוט בהכל בשלט רחוק”

התחרות שלכם כרגע היא עם הפועל ירושלים, ק”ש, טבריה ואשדוד.

”יש חמש קבוצות שדבוקות אחת עם השנייה, היינו במצב הזה בעבר”.

כמה קשה לך העובדה שאתה לא בארץ והכל בשלט רחוק?

”מאוד קשה”.

יאמר לזכותך שלמרות גילך יש לך דרייב ותשוקה, אתה עדיין חזק בכל העניינים האלו.

”אני מקווה שמה שאתה אומר נכון”.

לירן רוטמן, רכש נוסף להפועל חיפה (רדאד ג'בארה)

המצב שלכם הוא לא סימפתי. אני אמרתי לך שאני חושב שתרדו ליגה. קיבלת הצעות לרכישה של הקבוצה?

”לא רק שקיבלתי הצעות, יש קנטור של הצעות. אנשים עומדים בתור במינוס 15 לקנות את הפועל חיפה (צוחק)”.

מה הסיכויים שבעונה הבאה יהיה בעלים חדש להפועל חיפה?

”אני מקווה”.