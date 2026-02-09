"סולומון שווה את דמי הרכישה של 10 מיליון אירו"

בתקשורת האיטלקית התייחסו בהרחבה למנור סולומון והציגו אותו כאחד הסיפורים החיוביים הבולטים של פיורנטינה בתקופה האחרונה. השער השני ברציפות בליגה, האופי וההשפעה המיידית מהספסל ומההרכב, הפכו אותו לדמות שמסמלת רכש מוצלח ושחקן שעושה את ההבדל. באיטליה הדגישו את העקביות, הסכנה המתמדת שהוא יוצר באגף והאופי שמצית קאמבקים, וציינו כי סולומון כבר השתלב היטב בפירנצה, עד כדי כך שהוא נתפס כפתרון טבעי לחסרונות שנוצרו בסגל וכמי שמסוגל להוביל את הקבוצה קדימה גם בהמשך העונה.

“סולומון חווה ‘נעורים’ מחודשים אחרי חודשים של תקופה קשה מכל כך הרבה בחינות. מנור הוא התמצית של רכש שהיטיב עם פיורנטינה. אנרגיה רעננה על המגרש, היכולת לפרש את המערך שוואנולי חיפש, ההתלהבות להוביל את הקבוצה, והאישיות שגורמת לכולם להבין ש“חבל” לא לנצח משחקים כאלה. הוא הגיע עם דקות משחק מעטות בלבד באמתחתו, אמנם עם שער אחד וארבעה בישולים, ועם חוויה לא אידאלית בוויאריאל, שם שיחק כמושאל מטוטנהאם”, נכתב עליו ב-’firenzeviola’.

“באיטליה הוא היה מוכר יותר בעיקר כמי שעשה צרות לנבחרת איטליה במשחקים מול ישראל. שחקן שמסוכן באופן קבוע, והוא מוכיח שזה נכון גם בסרייה א'. ויש לו גם את האופי להצית קאמבקים של פיורנטינה, בין אם הם מצליחים ובין אם לא”, הוסיפו, “הוא חזר להיות השחקן שהערצנו כששיחק מול איטליה”.

חבל: שער ענק למנור, טורינו השוותה בתוספת

עקביות ועוד עקביות

זהו למעשה שער הליגה השני שלו ברציפות, אחרי זה שכבש מול נאפולי. גם שם הקבוצה חזרה מפיגור של שני שערים, והישראלי ניסה להרים אותה עם שער ה-2:1, גם אם התוצאה לא השתנתה בהמשך. מול טורינו הוא זה שהשווה את התוצאה, ובהמשך קין גם הצליח לשבור את השוויון, אך סולומון היה זה שעשה ראשון את ההבדל בצורה מוחשית, וגם היה מעורב במהלך של השער השני.

זה משהו שכבר עשה גם בשתי ההופעות הראשונות שלו, למרות שלא כבש, כשהיה שותף למהלכים שהובילו לשערים של חבריו. בקיצור, ב-309 דקות בשבעה משחקי ליגה, ועוד 17 דקות בגביע האיטלקי, סולומון “משכנע ומביא לפיורנטינה את העקביות בהבקעה, וגם את האיום מהאגפים וההרמות, שהיו חסרים לה”, מוסיפים באיטליה.

ב-’firenzeviola’ נכתב: “אם זה המצב, הוא יהיה שווה את 10 מיליון האירו שעליהם סיכמו פיורנטינה וטוטנהאם כדמי רכישה ביוני. הכול מעיד שסולומון כבר השתלב היטב בפירנצה יחד עם אשתו דנה, אחרי הכל הם כבר בחרו בעיר כיעד לירח הדבש שלהם. רחוק מהאתגרים שהיא חוותה בספרד, דנה העלתה תמונות מחיי היומיום בפירנצה, בין מסעדות מסורתיות ואתרים היסטוריים, תוך ציפייה להגעתו של בייבי סולומון, לו הקדיש השחקן את שער הבכורה שלו בפרנקי”.

מנור סולומון בטירוף (IMAGO)

בתוך כך, לפי הדיווח ב’קוריירה פיורנטינו’, הפציעה של גודמונדסון מול טורינו, שככל הנראה תאלץ את האיסלנדי להחמיץ את המשחקים מול קומו, יגיילוניה ואולי גם את הדרבי מול פיזה, הופכת את סולומון למועמד המוביל להחליפו בצד שמאל, ולא רק בזכות הגול שהבקיע. הישראלי היה קריטי מול טורינו עם השער שלו ועם היכולת לעבור שחקן, כשפאריזי או האריסון צפויים לפעול בצד ימין והישראלי בכל מקרה ישמור בשל כך על מקומו בהרכב.