כתב אישום הוגש כנגד התוקף של דורון שנפר

שבוע ימים חלפו מאז שדורון שנפר, יו"ר מחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה, המשמש גם כדובר עיריית קריית שמונה, הותקף במשרדו בעירייה ע"י אדם כבן 40, שבנו רשום בסגלה של אחת מקבוצות המועדון. היום (שני) הודיעה משטרת המחוז הצפוני על הגשת כתב אישום כנגד התוקף. יש לציין כי תקיפה הייתה בעיקר בגלל התפקיד של שנפר בעירייה.



בהודעת המשטרה צוין, שהרקע לתקיפת דורון שנפר קשורה בבנו הקטין של התוקף: "בתאריך 02/02/26 התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל אודות אירוע תקיפת אדם בבניין העירייה בקריית שמונה. מחומר החקירה עולה כי הנאשם הגיע לבניין העירייה וביקש להיפגש עם הקורבן, עובד ציבור במקום. עם הגעת הקורבן למשרדו, נכנס הנאשם אחריו למשרד וסגר את הדלת. הקורבן, שחש אי נוחות מהתנהלותו של החשוד, מיהר לפתוח את הדלת וקרא לעזרה, אולם הנאשם שב וסגר את דלת המשרד, ודרש מהקורבן הבהרות בנוגע לדברים שנאמרו לו על בנו הקטין והקורבן השיב כי כבר נתן לו מענה בעבר".



לדברי המשטרה, התשובה שמסר שנפר לאביו של הקטין אינה התקבלה בצורה מכובדת - מה שהוביל לאלימות: "בתגובה, החל הנאשם לצעוק על הקורבן, הטיח את ידו בשולחן, קם מהכיסא שלו והתקרב אליו, אחז בחולצתו ואיים עליו "היום אני גומר אותך" לאחר מכן תקף אותו באלימות, בעוד הקורבן מנסה להימלט וקורא לעזרה".

משטרה (עמרי שטיין)

“עבירות של איומים, תקיפת עובד ציבור וגרימת חבלה חמורה”

עוד במשטרה הוסיפו: "כאשר ניסה הקורבן לצאת מהמשרד, דחף אותו הנאשם לעבר הקיר וחסם את דרכו והמשיך לתקוף אותו, עד שנפל לרצפה. למשמע הזעקות, הגיע אחד העובדים למקום והבחין בקורבן כשהוא שרוע על הרצפה, והנאשם עומד מעליו. כוחות רפואה הוזעקו למקום ופינו את הקורבן עם חבלות ושבר למרכז הרפואי זיו בצפת".



עוד נמסר מהמשטרה על פעולותיה לטיפול באירוע: "בפעילות מהירה של שוטרי מחוז צפון, אותר הנאשם, תושב קריית שמונה בן 40 בזמן קצר ונעצר. מעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום, ובתום החקירה הגישה יחידת התביעות בקריית שמונה כתב אישום חמור נגדו, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים בגין עבירות של איומים, תקיפת עובד ציבור וגרימת חבלה חמורה. משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל פגיעה בעובדי ציבור, ותמשיך לפעול בנחישות נגד אלימות מכל סוג שהוא, במטרה לשמור על ביטחונו ושלומו של הציבור".