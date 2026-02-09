יום שני, 09.02.2026 שעה 17:09
5018-5320אל הילאל1
4918-5120אל נאסר2
4712-3520אל אהלי3
4419-4520אל קאדיסיה4
3922-3720אל טאאוון5
3530-3020אל אטיפאק6
3425-3420אל איתיחאד7
2829-2620ניאום8
2632-3920אל חאליג'9
2435-2620אל פאתח10
2333-2220אל פייחה11
2137-2020אל חאזם12
1926-1920אל שבאב13
1935-2620אל חולוד14
1235-1420דאמאק15
1240-1820אל ריאד16
1041-1520אל אחדוד17
541-1820אל נג'מה18

אם יסרב שוב לשחק: רונאלדו עלול לעמוד לדין

בלגן גדול סביב הפנומן: גורמים בליגה עוקבים אחרי המתרחש, כשהוא עשוי לחזור לשחק במפעל היבשתי. אם יחרים עוד משחק ליגה, הוא עלול לספוג עונש וקנס

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

הציפייה סביב כריסטיאנו רונאלדו נותרת בשיאה בערב הסעודית. איש לא יודע בוודאות מתי הכוכב הפורטוגלי ילבש שוב את חולצת אל נאסר במשחק ליגה. לאחר שהחמיץ את 2 המשחקים האחרונים של הקבוצה בעקבות כעסו על קרן ההשקעות במדינה ועל גורמי הליגה, רונאלדו ממשיך להגיע לאימוני אל נאסר ומשתתף באימונים יחד עם חבריו, בהדרכת ז’ורז’ה ז'סוס.

במקביל, קולות שונים בתוך המסגרת התחרותית קוראים להטלת סנקציות מרתיעות על כריסטיאנו רונאלדו, בשל סירובו לשחק למרות שאין לו כל בעיה רפואית או פציעה שמונעת ממנו לעשות זאת. כך לפי כלי התקשורת "א-שרק אל אווסט", המדווח כי גם הנהלת הליגה הסעודית שוקלת ענישה משמעתית וכספית נגד CR7, אם יחזור ויסרב לשחק.

כפי שניתן היה לראות במשחק הבית האחרון של אל נאסר נגד אל איתיחאד, האוהדים עומדים מאחורי כריסטיאנו. במהלך המשחק החזיקו האוהדים שלטים עם המספר 7 של הכוכב הפורטוגלי, קראו בשמו, ואפילו חברו לקבוצה אנג'לו חגג את השער ל-0:2 באותו אופן שבו חוגג הכוכב הפורטוגלי. ברור שהמועדון נמצא לצד כריסטיאנו במאבק הזה. המאמן ז'סוס סירב לדבר עם התקשורת בפעם ה-3 ברציפות, למרות הקנס הכספי.

רונאלדו וזרונאלדו וז'סוס (רויטרס)

ליגת האלופות באה לעזרה

וכך, ליגת האלופות האסייתית Elite 2, המפעל היבשתי השני בחשיבותו באסיה, חוזרת, כאשר אל נאסר תשחק את משחק הגומלין הראשון שלה בשלב שמינית הגמר מול ארקדאג מטורקמניסטן. עד כה, החלוץ הפורטוגלי שיחק רק משחק אחד במפעל, באצטדיון הביתי שלו ב-24 בדצמבר.

כעת, ייתכן שכריסטיאנו ייסע לטורקמניסטן כדי לשחק שוב במדי אל נאסר. צעד כזה, משחק ביום רביעי ה-11 בטורקמניסטן, יחריף עוד יותר את מערכת היחסים המתוחה ממילא שלו עם הליגה, שכן הוא יסרב לשחק במסגרת הסעודית, אך כן ישתתף במפעלים האסייתיים עם קבוצתו, התומכת בו.

המשחק הבא בלוח הזמנים נקבע לשבת, 14 בפברואר, כאשר אל נאסר אמורה להתארח אצל אל פאתח. אם כריסטיאנו רונאלדו לא ייכלל בסגל, הסערה תתרחש בפעם ה-3 ברציפות.

