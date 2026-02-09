אם יסרב שוב לשחק: רונאלדו עלול לעמוד לדין

הציפייה סביב כריסטיאנו רונאלדו נותרת בשיאה בערב הסעודית. איש לא יודע בוודאות מתי הכוכב הפורטוגלי ילבש שוב את חולצת אל נאסר במשחק ליגה. לאחר שהחמיץ את 2 המשחקים האחרונים של הקבוצה בעקבות כעסו על קרן ההשקעות במדינה ועל גורמי הליגה, רונאלדו ממשיך להגיע לאימוני אל נאסר ומשתתף באימונים יחד עם חבריו, בהדרכת ז’ורז’ה ז'סוס.

במקביל, קולות שונים בתוך המסגרת התחרותית קוראים להטלת סנקציות מרתיעות על כריסטיאנו רונאלדו, בשל סירובו לשחק למרות שאין לו כל בעיה רפואית או פציעה שמונעת ממנו לעשות זאת. כך לפי כלי התקשורת "א-שרק אל אווסט", המדווח כי גם הנהלת הליגה הסעודית שוקלת ענישה משמעתית וכספית נגד CR7, אם יחזור ויסרב לשחק.

כפי שניתן היה לראות במשחק הבית האחרון של אל נאסר נגד אל איתיחאד, האוהדים עומדים מאחורי כריסטיאנו. במהלך המשחק החזיקו האוהדים שלטים עם המספר 7 של הכוכב הפורטוגלי, קראו בשמו, ואפילו חברו לקבוצה אנג'לו חגג את השער ל-0:2 באותו אופן שבו חוגג הכוכב הפורטוגלי. ברור שהמועדון נמצא לצד כריסטיאנו במאבק הזה. המאמן ז'סוס סירב לדבר עם התקשורת בפעם ה-3 ברציפות, למרות הקנס הכספי.

רונאלדו וז'סוס (רויטרס)

ליגת האלופות באה לעזרה

וכך, ליגת האלופות האסייתית Elite 2, המפעל היבשתי השני בחשיבותו באסיה, חוזרת, כאשר אל נאסר תשחק את משחק הגומלין הראשון שלה בשלב שמינית הגמר מול ארקדאג מטורקמניסטן. עד כה, החלוץ הפורטוגלי שיחק רק משחק אחד במפעל, באצטדיון הביתי שלו ב-24 בדצמבר.

כעת, ייתכן שכריסטיאנו ייסע לטורקמניסטן כדי לשחק שוב במדי אל נאסר. צעד כזה, משחק ביום רביעי ה-11 בטורקמניסטן, יחריף עוד יותר את מערכת היחסים המתוחה ממילא שלו עם הליגה, שכן הוא יסרב לשחק במסגרת הסעודית, אך כן ישתתף במפעלים האסייתיים עם קבוצתו, התומכת בו.

המשחק הבא בלוח הזמנים נקבע לשבת, 14 בפברואר, כאשר אל נאסר אמורה להתארח אצל אל פאתח. אם כריסטיאנו רונאלדו לא ייכלל בסגל, הסערה תתרחש בפעם ה-3 ברציפות.