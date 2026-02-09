יום שני, 09.02.2026 שעה 14:03
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"סערה" בריאל: הקרב בין ארבלואה לקרבחאל

המאמן החליט שלא לשתף את קפטן הקבוצה במשחק נגד ולנסיה, זאת לאחר שהמגן הבהיר כי הוא כשיר לשחק, אך עדיין הועדף על פניו דויד חימנס מקסטיליה

דני קרבאחל ואלברו ארבלואה (IMAGO)
דני קרבאחל ואלברו ארבלואה (IMAGO)

סוער בריאל מדריד. לאחר שהחלים מפציעתו, קפטן הבלאנקוס, דני קרבחאל, לא שותף אתמול (ראשון) בניצחון 0:2 של קבוצתו על ולנסיה, זאת למרות היעדרויות משמעותיות כמו זו של טרנט אלכסנדר-ארנולד, שלא היה כשיר ל-90 דקות.

במסטאייה, מאמן הלבנים, אלברו ארבלואה, בחר באופן מפתיע לפתוח בהרכב עם שחקן של קבוצת המילואים, ריאל מדריד קסטיליה, דויד חימנס, ומאוחר יותר העלה את טרנט בדקה ה-76. המגן הוותיק לא שותף כלל ואפילו לא עלה להתחמם, כאשר מאז מינויו של ארבלואה, קפטן הקבוצה לא פתח אפילו פעם אחת בהרכב ושיחק רק בשני משחקים.

בתקשורת במדריד ניסו לפענח את התסבוכת בין השניים: "יש בעיה עם קרבחאל. הוא הקפטן של ריאל מדריד והוא בדרך כלל אף פעם לא מתלונן, אבל לפני כמה ימים הוא הצהיר על כוונותיו ואמר שהוא מוכן לשחק”.

דני קרבאחל, רגיל להיות ראשון בהיררכיה (רויטרס)דני קרבאחל, רגיל להיות ראשון בהיררכיה (רויטרס)

בנוסף לכך, התייחסו גם לחוזה שנגמר בקיץ הקרוב: “לצוות האימון בטח יש את הסיבות שלו, אבל אנו לא מכירים אותן. החוזה של הקפטן מסתיים ב-30 ביוני השנה, הוא חשוב לנבחרת, ולא רק שהוא לא משחק, הוא אפילו לא מתחמם. יש בעיה עם קרבחאל".

כוכב אחד מעז: קאררס במהלך אישי אדיר!

למי ששכח, ארבלואה וקרבאחל שיחקו יחד בריאל מדריד במשך שלוש שנים (2013 עד 2016), ואף התחרו על עמדת המגן הימני בקבוצה. מאז עזיבתו של ארבלואה הקפטן הנוכחי התקבע כמגן הימני הבכיר של הקבוצה עד להגעתו של המאמן בעקבות פיטוריו של צ’אבי אלונסו לפני פחות מחודש.

