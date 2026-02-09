"סערה" בריאל: הקרב בין ארבלואה לקרבחאל

סוער בריאל מדריד. לאחר שהחלים מפציעתו, קפטן הבלאנקוס, דני קרבחאל, לא שותף אתמול (ראשון) בניצחון 0:2 של קבוצתו על ולנסיה, זאת למרות היעדרויות משמעותיות כמו זו של טרנט אלכסנדר-ארנולד, שלא היה כשיר ל-90 דקות.

במסטאייה, מאמן הלבנים, אלברו ארבלואה, בחר באופן מפתיע לפתוח בהרכב עם שחקן של קבוצת המילואים, ריאל מדריד קסטיליה, דויד חימנס, ומאוחר יותר העלה את טרנט בדקה ה-76. המגן הוותיק לא שותף כלל ואפילו לא עלה להתחמם, כאשר מאז מינויו של ארבלואה, קפטן הקבוצה לא פתח אפילו פעם אחת בהרכב ושיחק רק בשני משחקים.

בתקשורת במדריד ניסו לפענח את התסבוכת בין השניים: "יש בעיה עם קרבחאל. הוא הקפטן של ריאל מדריד והוא בדרך כלל אף פעם לא מתלונן, אבל לפני כמה ימים הוא הצהיר על כוונותיו ואמר שהוא מוכן לשחק”.

דני קרבאחל, רגיל להיות ראשון בהיררכיה (רויטרס)

בנוסף לכך, התייחסו גם לחוזה שנגמר בקיץ הקרוב: “לצוות האימון בטח יש את הסיבות שלו, אבל אנו לא מכירים אותן. החוזה של הקפטן מסתיים ב-30 ביוני השנה, הוא חשוב לנבחרת, ולא רק שהוא לא משחק, הוא אפילו לא מתחמם. יש בעיה עם קרבחאל".

למי ששכח, ארבלואה וקרבאחל שיחקו יחד בריאל מדריד במשך שלוש שנים (2013 עד 2016), ואף התחרו על עמדת המגן הימני בקבוצה. מאז עזיבתו של ארבלואה הקפטן הנוכחי התקבע כמגן הימני הבכיר של הקבוצה עד להגעתו של המאמן בעקבות פיטוריו של צ’אבי אלונסו לפני פחות מחודש.