קלארק הפך לסופרמן

מכבי תל אביב התחילה את העונה בצורה מקרטעת, בין מחאות האוהדים ליכולת על המגרש, היה נראה שחסר לקבוצה איכות, אבל אז הגיע ג’ימי קלארק, שבהיעדר מנהיג בצהוב, הפך לגיבור העל של מכבי (או סופרמן אם תרצו), עם קליעות במאני טיים והובלת הקבוצה בדקות קשות נראה שהוא כל מה שהצהובים היו צריכים. אם עודד קטש יצליח ליצור חיבור טוב בינו לבין לוני ווקר, העונה האירופית של הצהובים תגיע לפלייאוף ולא אופתע אם גם מעבר לכך.

לפני כמעט שנה עלתה באתר כתבה המבשרת על החתמתו של האמריקאי, והיא נפתחה כך: “רכש מפתיע למכבי תל אביב”, והאמת שכך בדיוק היה הדבר, הגארד הגיע רק בקיץ לבני הרצליה, התחנה הראשונה שלו באירופה, העמיד ממוצעים נאים עם 14.5 נקודות, שתי חטיפות ו-5.8 אסיסטים למשחק, אבל מכאן ועד מעבר לקבוצת יורוליג וקונטנדרית לאליפות נראה היה שהפער הוא גדול מידי, או במילים אחרות מפתיע.

אם נחזור למחאות, הגארד שהגיע מהרצליה היה אחד מהטיעונים המרכזיים של מנהיגי המחאה כנגד ההנהלה, על הבאת שחקנים “בינוניים” וחוסר שאיפה לתחרותיות באירופה. בהסתכלות מקצועית, עד החודש האחרון, היה צדק בטיעונים הללו אבל מסתבר שקלארק הרבה יותר חזק ממה שחשבנו או דמיינו.

ג'ימי קלארק במדי בני הרצליה מול ג'יילן הורד (רועי כפיר)

במכבי ראו בקלארק שחקן הגנה טוב, שהיה אמור לסייע בייצוב הגנת הצהובים, שעד להחתמתו עמדה על ממוצע ספיגה של מעל 80 נקודות למשחק בליגה וכמעט 87 נקודות בממוצע ביורוליג. קטש אמר לאחר החתימה: “מדובר בשחקן עם הרבה ‘אפסייד’ וזה משמעותי למועדון לשנים הבאות”, אבל אני חושב שאפילו המאמן לא האמין שכל כך מהר ג’ימי יהפוך להיות השחקן שהוא היום, יש שיאמרו הכי חם באירופה.

אני אתחיל בסל הניצחון נגד פרטיזן בלגרד, ג’ימי קלע עד אותו רגע 19 נקודות כולל סל גדול בהתקפה הקודמת, שתי האופציות היחידות לקחת את הכדור האחרון היו הוא ולונדברג, שקלע 21 באותו משחק, ולא רק שקטש סמך על קלארק, הוא שלח את הדני להוציא את הכדור. כל מי שהיה במגרש או צפה מהבית ידע שהכדור ילך אליו, ועדיין האמריקאי שמר על קור רוח, כשהקפיץ את השומר שלו ועם סל באזר גדול, קבע ניצחון חשוב מאוד למכבי ונכנס ללב האוהדים.

תמיר בלאט חוגג עם ג'ימי קלארק (רועי כפיר)

משם מתקדמים למשחק מול הכוכב האדום בלגרד, וברשותכם נדלג על 39 דקות גדולות של הצהובים, שנראה שפשוט החליטו שהפסד הוא לא אופציה במשחק הזה. דקה לסיום מכבי מאבדת כדור ביתרון 80:83, קודי מילר מקינתייר שועט אל עבר הטבעת החשופה וקלארק, שבתחילת ההתקפה היה מאחוריו, השיג אותו ונתן לו בלוק אדיר, השופטים קבעו שהכדור היה בירידה, אבל המוניטור הראה שלא כך הדבר וברגע הזה (שוב פעם) הוא שבה את לבבות האוהדים.

דווקא הוא, זה שהגיע והיה לאחד מסמלי המחאה כנגד ההנהלה, מחבר הכל בחזרה, משאיר את חלום הפליי אין עדיין בחיים, ומוכיח שלא תמיד חייבים להוציא כמויות של כסף ולהביא שמות גדולים מאירופה או מאמריקה, כי לפעמים הפתרון הוא מתחת לאף. יחד עם זאת, הסגל של מכבי עדיין לא מספיק טוב העונה, אם המטרה היא באמת להתחרות על כל התארים, בהשוואה לקבוצות שהיו כאן בעשור האחרון ולפניו או ליריבות שלה ביבשת הישנה ובזירה המקומית, והעפלה לפליי אין, שלא לדבר על הפלייאוף, תהיה לא פחות מסנסציה בקנה מידה אירופאי במצב הנוכחי.

כמובן שאי אפשר לא להזכיר את הדמות המרכזית שנעלמה ואפשרה לעלייה של קלארק, לוני ווקר, מי שפתח את העונה ככוכב של החבורה של קטש, לא מצליח להתאושש מהפציעה בכתף, שבגללה הוא לא שיחק מאז המשחק נגד באיירן מינכן ב-2.1, וגם אז היה רק 3 דקות היה על הפרקט.

לוני ווקר וג'ימי קלארק בטירוף (ראובן שוורץ)

אולי התקווה הגדולה ביותר של אנשי מכבי תל אביב ובעיקר של האוהדים, היא לא רק ההתעלות של קלארק אלה ההוכחה שהתקרה של הקבוצה גבוהה יותר משחשבו, מכיוון שיחד עם לוני ווקר וקלארק לא במיטבו, הם השיגו ניצחונות ביורוליג על ריאל מדריד והפועל תל אביב, וללא ווקר אבל עם קלארק במיטבו הצליחו לנצח את הכוכב האדום בבלגרד. אז אם עודד קטש יצליח ליצור חיבור שימקסם את שניהם מי יודע אולי העונה האירופית תסתיים הרבה יותר מאוחר מהצפוי, הרי לא במקרה דאגו בעיריית תל אביב לבנות בריכה אקולוגית בכיכר רבין במקום זו שנהרסה.

הכתוב הוא טור דעה.