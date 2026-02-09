הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE: קרב המוחות לקראת משחק העונה בין ב"ש לבית"ר, למה גרמו ההופעות של עומר אדם, והמאבק על השבת גידי ליפקין ואסי ממן | 09/02/2026 13:00 קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה) קרב המוחות לקראת משחק העונה בין הפועל ב”ש לבית”ר ירושלים, מה גרמו ההופעות של עומר אדם, והמאבק על השבת: כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שבוער בספורטהתוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש