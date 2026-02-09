גורדנה יעבור MRI, אלמוג נראה קרוב לאשדוד

דאגה גדולה במ.ס. אשדוד. רועי גורדנה, שהיה מהמצטיינים בניצחון החשוב 0:2 על הפועל חיפה במחזור האחרון, שהיה ניצחון ראשון אחרי 12 משחקים, סובל מנפיחות בברך.

גורדנה ספג מכה חזקה לקראת סיום המחצית הראשונה נגד החיפאים, אבל נשאר על הדשא ואפילו כבש שער נהדר במחצית השנייה. בימים האחרונים הברך התנפחה, ובקבוצה רוצים לבדוק שהנזק לא חמור.

הקשר יעבור בקרוב בדיקת MRI שתבהיר את מצב הפציעה ואת משך ההיעדרות. בשלב זה הוא לא צפוי לשחק מול הפועל באר שבע בשבת.

רועי גורדנה (ראובן שוורץ)

אלמוג נראה קרוב, תורג’מן יקבל החלטה. גם חוגי על הכוונת

במקביל לדאגה סביב גורדנה, באשדוד עובדים גם על חיזוק הסגל. במועדון רוצים לצרף לפחות שחקן אחד מבין איילון אלמוג ואלון תורג'מן. נכון לעכשיו, אלמוג נראה קרוב להצטרף לקבוצה, תורג'מן אמור לקבל כבר היום (שני) החלטה אם להישאר בהפועל באר שבע או לעזוב לאשדוד או להפועל חיפה שגם מעוניינת בו.

בנוסף, גם אריאל מנדי ודור חוגי מבית"ר ירושלים נמצאים על הכוונת של אשדוד לחיזוק ההגנה וההתקפה.