מועמד לנשיאות ברצלונה שוחח עם נציגי אלברס

המרוץ לנשיאות ברצלונה נכנס להילוך גבוה וה-15 במרץ מתקרב בצעדי ענק. לוח הזמנים הרשמי לבחירות כבר פורסם, ז’ואן לאפורטה נערך לקמפיין אינטנסיבי ובמקביל, מאחורי הקלעים, מתחילים לצוץ מהלכים שיכולים לטלטל את סדר היום בקטלוניה. אחד מהם, ואולי המסקרן מכולם, סובב סביב שם אחד: חוליאן אלברס.

על פי דיווח ב’מארקה’, אחד המועמדים לנשיאות כבר יצר קשר עם סביבתו של חלוץ אתלטיקו מדריד במטרה להפוך אותו להחתמת הדגל של הקיץ הקרוב. צירוף שחקן בסדר גודל כזה עשוי להיות “גיים צ’יינג’ר” במערכת בחירות צפופה וסוערת, במיוחד על רקע העזיבה הצפויה של רוברט לבנדובסקי והצורך המיידי של ברצלונה בחלוץ בכיר שייתן עומק ואיכות לצידו של פראן טורס.

העיתוי לא מקרי. לאפורטה צפוי להתפטר היום (שני) מתפקידו כנשיא בישיבת הדירקטוריון, כדי להתמקד בקמפיין, יחד עם חברי ההנהלה שנבחרו עמו, בהם אלנה פורט, ז’ואן סולר, צ’אבי פוץ’, ז’וזפ איגנסי מסיה ואנטוניו אסקודרו.

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

סגן הנשיא הראשון, ראפא יוסטה, ישמש כנשיא בפועל עד 1 ביולי, אז ייכנס לתפקיד הנשיא החדש שייבחר לכהונה עד יוני 2031. בתקופת הביניים תמשיך ההנהלה לנהל את ענייני היום יום, ללא צורך בוועדת מעבר מיוחדת.

עמדת אתלטיקו עם אלברס

כאמור, אלברס הופך לשחקן מפתח במערכת הבחירות של בארסה. מצבו באתלטיקו מדריד מורכב: למרות שהוא פותח בהרכב, התרומה ההתקפית שלו העונה נמוכה מהציפיות, והחדות מול השער נפגעה.

באתלטיקו שילמו סכום גבוה כדי להביאו ממנצ’סטר סיטי, ולא ימהרו לשחרר, אך ברצלונה יכולה להציע לו משהו אחר: תפקיד מרכזי בפרויקט חדש, מעמד של כוכב מוביל והזדמנות להיות הפנים של עידן חדש בקאמפ נואו.