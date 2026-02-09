היחסים ב-Winner לקרב הענק בין ב"ש לבית"ר

אחרי שקיבלנו ימי ספורט גדולים בסוף השבוע, המחזורים בליגות השונות יגיעו לסיומם היום (שני), כשבמוקד משחק העונה הגדול בליגת העל בין הפועל באר שבע לבית”ר ירושלים. וגם: מכבי ת”א מארחת את בני ריינה, פורטו פוגשת את ספורטינג ליסבון ורומא נגד קליארי.

ליגת העל תספק לנו הערב את קרב הענקיות על המקום הראשון, כשהפועל ב”ש תארח באצטדיון טרנר את בית”ר ירושלים. הקבוצה מבירת הנגב מגיעה פייבוריטית למשחק העונה. כשניצחון שלה מקבל יחס של פי 1.70. שלוש נקודות ירושלמיות עומדות על יחס של פי 3.75, בעוד שחלוקת נקודות בין השתיים מקבל יחס של 3.90.

ירדן שועה וקינגס קאנגווה במאבק (אורן בן חקון)

גם הטוענת השלישית לכתר, מכבי ת”א, תעלה הערב אל הדשא, כשהיא תפגוש באצטדיון בלומפילד את בני ריינה, במשחק אליו היא מגיעה כפייבוריטית הברורה עם יחס של פי 1.15. הפתעה של נועלת הטבלה עומדת על יחס של 10.50, בעוד תוצאת תיקו בתום 90 הדקות מקבל יחס של פי 7.00.

קרוין אנדרדה וסייד אבו פרחי חוגגים (רדאד ג'בארה)

לא רק בישראל אנחנו מקבלים משחק בין הראשונה לשנייה, כשגם בפורטוגל שתי הקבוצות המתמודדות על האליפות ייפגשו, כשפורטו תשחק מול ספורטינג ליסבון. למארחת, שמוליכה את הטבלה, סיכוי גבוה יותר לנצח עם פי 2.10, כשניצחון של הקבוצה מבירת פורטוגל לא רחוק משם עם פי 2.90. חלוקת נקודות עומדת על 2.80.

שחקני פורטו חוגגים (IMAGO)

באיטליה רומא תקווה לשפר עמדות בצמרת הסרייה א’, כשהיא תארח את קליארי. הזאבים מגיעים כפייבוריטים הברורים עם יחס של פי 1.45 לניצחון, בעוד שהפסד שלהם עומד על פי 6.20 ותיקו על פי 3.85.