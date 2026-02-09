יום שני, 09.02.2026 שעה 15:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"הם רמסו את החוק, אבל עכשיו אנחנו בגומלין"

עו"ד אליאס ושטינוביץ, נציגי זובאס ועמוס בעתירה בעניין שלילת גמול שבת: "ביה"ד הארצי לעבודה תקוע בשנות ה-80, המנהלת וארגון השחקנים הצטרפו"

|
דני עמוס (חג'אג' רחאל)
דני עמוס (חג'אג' רחאל)

השוערים אמיליוס זובאס ודני עמוס הגישו הבוקר (שני) עתירה דחופה לבית המשפט העליון (בשבתו כבג"ץ), נגד בית הדין הארצי לעבודה, בני יהודה ומכבי נתניה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. העתירה מגיעה בעקבות פסק הדין התקדימי שניתן בחודש שעבר, אשר קבע כי קבוצות כדורגל פטורות מתשלום גמול נפרד עבור עבודה בשבת וחגים, כחלק ממאבק משפטי שיכול לשנות את הכדורגל הישראלי. עורכי דינם, שי אליאס ותמיר שטינוביץ, דיברו על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתם מבקשים מבג”צ לבטל את פסק הדין. אז בית הדין לעבודה זרק אותכם מכל המדרגות ולא קיבל את העניין של השבת מבחינתו. אתם היום עותרים לבג”צ נגד הפסיקה, למה אתם חושבים שפתאום זה יתהפך?
אליאס: ”קודם כל לא זרקו אותנו מהמדרגות, עשו דיון מפורט והזמינו את המנהלת. לפני זה קבעו כמה שופטים שאנחנו צודקים בעניין הזה וששחקני כדורגל לא שונים מכל עובדים אחרים.

אם להם מותר לקבל גמול עבודה בשבת אז זה לא שונה מהכדורגל. מה שעשה בית הדין הארצי לעבודה זה לרמוס את החוק. הוא ניסה לקבוע עובדתית שכדורגל משחקים משבת לשבת, אבל עובדתית רק שלושה משחקים משוחקים בשבת. הם תקועים עדיין בשנות ה-80. העתירה הזאת סביר להניח שתתקבל”.

אמיליוס זובאס (רדאד גאמיליוס זובאס (רדאד ג'בארה)

שטינוביץ: “בהמשך למה ששי אמר, בג”צ קורא את העתירה והוא מחליט האם לקבל או לדחות אותה. בג”צ מצא טעם בעתירה הזאת ואמרת למשיבים למה לא לקבל את העתירה הזאת מלכתחילה? במדינת ישראל יש לנו את עניין המחוקק, שזו הכנסת, שקובעת חוקים. הכנסת החליטה להגן על השבת, והיא אמרה שלא לכל עסק מותר לפעול בשבת.

בשנת 2017 קמו גורמים שונים כי אין קונצנזוס לעניין של כדורגל בשבת, ואמרו: ‘מה עם הכדורגל?’. באה הכנסת ואמרה שהיא מתירה לשחק כדורגל בשבת. אחרי שקיבלת היתר בא המחוקק ואומר שהוא נתן למי שנתן היתר לעבוד בשבת, אבל אם אתם בוחרים לעבוד בשבת, את העובדים שלכם אתם תפצו בתגמול תוספת על העבודה. המחוקק גם קבע תחומים בהם אנשים לא זכאים לתוספת. הוא ישב וחשב את מי הוא רוצה להחריג. נשאל האם בסמכותו של בית המשפט להחליף את הכנסת, או שמה ההחלטה לשנות חוקים היא בידי הממשלה?”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)
עו"ד תמיר שטינוביץ (מערכת ONE)עו"ד תמיר שטינוביץ (מערכת ONE)

“עכשיו זה הגומלין, אם ננצח ניקח את הגביע”

אייל סגל היה בטוח שלא תגישו ערעור?
אליאס: ”אייל סגל היה בטוח שהוא גם יזכה בבית הדין המחוזי. בערעור הוא הצליח, אבל עכשיו אנחנו בצ’מפיונס, עכשיו זה הגומלין. אם ננצח בגומלין אז ניקח את הגביע”.

יש אנשים נוספים שהצטרפו לעתירה שלכם?
אליאס: ”כן, הצטרפו אלינו כבר כמה משיבים כמו המנהלת וארגון השחקנים. אבל לי יותר מפריע פה החוסר שוויון. אתה לא יכול לבוא למגזר שלם ולהגיד להם שכל מי שקשור לספורט לא זכאי לגמול בשבת”.

שטינוביץ: “בית הדין הארצי נימק למה הוא מחריג, ואחת הסיבות לכאורה היא שמהות העבודה נעשית בשביל השבת. מה עם כל מה שקשור בענף? ויותר חשוב מזה, מה עם כל בית עסק שעושה דברים לפרנסתו?”.

